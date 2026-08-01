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Lançamentos do Prime Video em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

'Reacher', 'Corrida dos Bichos' e 'Betty A Feia – A História Continua' estão entre os destaques do mês

Prime Video: o que chega ao streaming em agosto de 2026? (Divulgação/Prime Video)

Prime Video: o que chega ao streaming em agosto de 2026? (Divulgação/Prime Video)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 06h02.

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O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de agosto chega com uma variedade de estreias no Prime Video. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de filmes de ação, suspense e drama.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a quarta temporada do sucesso de ação Reacher, o retorno de Betty A Feia – A História Continua, além da estreia épica de Aqueles Prestes a Morrer.

Já para os filmes, a chegada da superprodução nacional Corrida dos Bichos e o elogiado drama Daddio são grandes destaques. Para quem busca emoção, o terror de Os Estranhos - Capítulo Final e a ação de Na Zona Cinzenta também prometem movimentar as maratonas do mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em agosto de 2026:

Séries que entram no Prime Video em agosto

  • Sterling Point: Temporada 1 | 05/08/2026
  • Reacher: Temporada 4 | 12/08/2026
  • Aqueles Prestes a Morrer: Temporada 1 | 18/08/2026
  • Betty A Feia – A História Continua: Temporada 3 | 28/08/2026

Filmes que entram no Prime Video em agosto

  • Daddio | 03/08/2026
  • Corrida dos Bichos | 07/08/2026
  • Hokum | 15/08/2026
  • O Bad Boy e Eu 2 | 19/08/2026
  • Ardente Vingança | 19/08/2026
  • The Moment | 19/08/2026
  • Novak Djokovic: O Lobo no Inverno | 20/08/2026
  • Na Zona Cinzenta | 21/08/2026
  • Os Estranhos - Capítulo Final | 22/08/2026
  • O Último Nascer do Sol | 26/08/2026
  • A História do Som | 26/08/2026
  • Small Things Like This | 27/08/2026
  • Turbulência | 28/08/2026
  • Anêmona | 28/08/2026
  • Na Frieza da Realidade | 29/08/2026

Loja Prime Video (Aluguel e Compra)

  • Forbidden Fruits | 06/08/2026
  • Os Peludos 2 | 06/08/2026
  • Round 6

    1/20 Round 6 (Round6netflix)

  • Stranger Things

    2/20 Stranger Things (StrangerThings1)

  • Dark

    3/20 Dark (Dark1)

  • Ozark

    4/20 Ozark (Ozark)

  • House of Cards

    5/20 House of Cards (HouseofCards)

  • The Crown

    6/20 The Crown (TheCrown3)

  • Annie With an E

    7/20 Annie With an E (AnnieWithanE)

  • Sex Education

    8/20 Sex Education (SexEducation)

  • O Gambito da Rainha

    9/20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

  • 10/20 (Bebê Rena)

  • Orange Is The New Black

    11/20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

  • 12/20 (Black Mirror 6ª temporada)

  • Mind Hunter

    13/20 Mind Hunter (MindHunter)

  • Eu Nunca

    14/20 Eu Nunca (EuNunca)

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  • The Umbrella Academy

    17/20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

  • Lupin

    18/20 Lupin (LuPin)

  • One Piece

    19/20 One Piece (OnePiece)

  • Master of None

    20/20 Master of None (MasterofNone)

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