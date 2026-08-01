Lançamentos do Prime Video em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de agosto chega com uma variedade de estreias no Prime Video. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de filmes de ação, suspense e drama.
Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a quarta temporada do sucesso de ação Reacher, o retorno de Betty A Feia – A História Continua, além da estreia épica de Aqueles Prestes a Morrer.
Já para os filmes, a chegada da superprodução nacional Corrida dos Bichos e o elogiado drama Daddio são grandes destaques. Para quem busca emoção, o terror de Os Estranhos - Capítulo Final e a ação de Na Zona Cinzenta também prometem movimentar as maratonas do mês.
Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em agosto de 2026:
Séries que entram no Prime Video em agosto
- Sterling Point: Temporada 1 | 05/08/2026
- Reacher: Temporada 4 | 12/08/2026
- Aqueles Prestes a Morrer: Temporada 1 | 18/08/2026
- Betty A Feia – A História Continua: Temporada 3 | 28/08/2026
Filmes que entram no Prime Video em agosto
- Daddio | 03/08/2026
- Corrida dos Bichos | 07/08/2026
- Hokum | 15/08/2026
- O Bad Boy e Eu 2 | 19/08/2026
- Ardente Vingança | 19/08/2026
- The Moment | 19/08/2026
- Novak Djokovic: O Lobo no Inverno | 20/08/2026
- Na Zona Cinzenta | 21/08/2026
- Os Estranhos - Capítulo Final | 22/08/2026
- O Último Nascer do Sol | 26/08/2026
- A História do Som | 26/08/2026
- Small Things Like This | 27/08/2026
- Turbulência | 28/08/2026
- Anêmona | 28/08/2026
- Na Frieza da Realidade | 29/08/2026
Loja Prime Video (Aluguel e Compra)
- Forbidden Fruits | 06/08/2026
- Os Peludos 2 | 06/08/2026
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1/20
Round 6
(Round6netflix)
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2/20
Stranger Things
(StrangerThings1)
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3/20
Dark
(Dark1)
-
4/20
Ozark
(Ozark)
-
5/20
House of Cards
(HouseofCards)
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6/20
The Crown
(TheCrown3)
-
7/20
Annie With an E
(AnnieWithanE)
-
8/20
Sex Education
(SexEducation)
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9/20
O Gambito da Rainha
(OGambitodaRainha)
-
10/20
(Bebê Rena)
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11/20
Orange Is The New Black
(OrangeIsTheNewBlack)
-
12/20
(Black Mirror 6ª temporada)
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13/20
Mind Hunter
(MindHunter)
-
14/20
Eu Nunca
(EuNunca)
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15/20
'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix
(BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))
-
16/20
A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX
(bridgerton-rainha)
-
17/20
The Umbrella Academy
(TheUmbrellaAcademy)
-
18/20
Lupin
(LuPin)
-
19/20
One Piece
(OnePiece)
-
20/20
Master of None
(MasterofNone)