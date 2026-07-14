Quantas Copas do Mundo a França ganhou? Veja o histórico da seleção

A França chega à semifinal da Copa do Mundo de 2026 em busca de mais um capítulo na história da seleção. Bicampeã mundial, a equipe comandada por Didier Deschamps tenta conquistar o terceiro título e se aproximar das seleções mais vitoriosas do torneio.

Quantas Copas do Mundo a França ganhou?

A seleção francesa venceu a Copa do Mundo em duas oportunidades. O primeiro título veio em 1998, quando o país sediou a competição. Na decisão, a França derrotou o Brasil por 3 a 0, no Stade de France, com dois gols de Zinédine Zidane e um de Emmanuel Petit.

O bicampeonato foi conquistado 20 anos depois, na Rússia. Na final de 2018, os franceses venceram a Croácia por 4 a 2, em Moscou, e levantaram novamente o principal troféu do futebol mundial.

França também acumula vice-campeonatos

Além dos dois títulos, a França esteve perto de conquistar a taça em outras duas edições. Em 2006, perdeu a decisão para a Itália nos pênaltis, em uma final marcada pela despedida de Zidane e pela famosa cabeçada em Marco Materazzi.

Já em 2022, no Catar, os franceses chegaram à segunda final consecutiva, mas foram derrotados pela Argentina nas penalidades após empate por 3 a 3 em um dos jogos mais emocionantes da história das Copas do Mundo.

Franceses buscam o terceiro título em 2026

Agora, a França tenta voltar à decisão do Mundial pela terceira edição consecutiva. A equipe enfrenta a Espanha nesta terça-feira, 14, valendo uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026.

Caso avance e conquiste o título, a seleção francesa chegará ao tricampeonato mundial e igualará o número de conquistas de países como a Argentina.