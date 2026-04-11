Sinner vence Zverev, vai à final em Monte Carlo e pode assumir o nº 1

O tenista Jannik Sinner venceu o alemão Alexander Zverev por 6-1 e 6-4 neste sábado, 11, e garantiu vaga na final do Masters 1000 de Monte Carlo (veja os melhores momentos).

Segundo a agência EFE, foi a 16ª vitória consecutiva do italiano em torneios Masters 1000. Com o resultado, ele pode assumir a liderança do ranking mundial caso vença a final de domingo contra o vencedor do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz, principal favorito, e o monegasco Valentin Vacherot.

O tenista de San Cándido pode desbancar Alcaraz do topo do ranking da ATP, onde o espanhol já soma 66 semanas — o mesmo total já alcançado por Sinner anteriormente. O italiano chega à final após conquistar o chamado Sunshine Double, com títulos em Indian Wells e Miami.

A revanche sobre Zverev durou 1h22. Foi a oitava vitória consecutiva de Sinner sobre o alemão nos 13 confrontos entre eles. Zverev, no entanto, havia vencido o único encontro anterior entre ambos no saibro — justamente em Monte Carlo, há quatro anos.

Desde então, o cenário mudou. Consolidado como um dos jogadores mais consistentes do circuito, Sinner passou a dividir com Alcaraz o protagonismo no tênis mundial. Zverev não vence o italiano desde o US Open de 2023. De lá para cá, foram oito derrotas seguidas para o alemão, que segue sem conquistar um título de peso na carreira.

Sinner vs. Alcaraz

Sinner se tornou o quinto jogador desde a criação dos Masters 1000 a chegar à final em oito dos nove torneios dessa categoria. O feito o coloca ao lado de nomes como Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, que alcançaram finais em todos os nove eventos, além de Andy Murray, que também chegou a oito finais.

Segundo a EFE, Sinner também é o primeiro jogador a alcançar as finais dos três primeiros Masters 1000 da temporada desde que Djokovic fez isso em 2015.

O italiano dominou o primeiro set e, no segundo, aproveitou a única quebra de saque no décimo game para fechar o jogo e garantir sua 21ª vitória seguida em torneios Masters 1000, período no qual perdeu apenas um set.

Se Alcaraz vencer o monegasco Vacherot, a decisão em Monte Carlo marcará o primeiro confronto de 2026 entre os dois melhores jogadores do mundo.

Com informações da agência EFE