Sabalenka ameaça boicotar Roland Garros por causa do valor da premiação

A tenista número um do mundo, Aryna Sabalenka, afirmou nesta terça-feira, 5, que jogadoras podem boicotar o Roland Garros caso a premiação do torneio não aumente.

A declaração ocorre em meio a uma disputa entre atletas e organizadores sobre a distribuição dos valores. O Grand Slam francês anunciou premiação total de 61,7 milhões de euros, alta de 9,5% em relação ao ano anterior.

Mesmo com o reajuste, tenistas afirmam que a fatia destinada às jogadoras deve ficar abaixo de 15% da receita do torneio. O grupo reivindica ao menos 22%, em linha com eventos os demais eventos de nível 1000 da ATP e da WTA.

Segundo a atleta, a medida seria uma forma de pressionar por mudanças na divisão dos recursos para o esporte feminino. "Acho que em algum momento vamos boicotar o torneio, sim. Sinto que essa será a única maneira de lutar pelos nossos direitos. Vamos ver até onde podemos chegar", disse em coletiva de impressa antes do Masters de Roma.

O aumento absoluto da premiação foi de 5,4 milhões de euros em comparação com 2025. Ainda assim, o torneio segue atrás de outros Grand Slams: o US Open distribuiu US$ 90 milhões no ano passado. Wimbledon pagou 53,5 milhões de libras. Já o Australian Open atingiu A$ 111,5 milhões em 2026.

Sabalenka afirmou que os jogadores merecem participação maior, citando o papel dos atletas na geração de receita e entretenimento do circuito. A tenista e outros nomes do ranking como Jannik Sinner, Novak Djokovic e Coco Gauff assinaram um manifesto em prol da reivindicação.

O que é o Roland Garros?

Os Masters 1000 reúnem os principais tenistas do mundo e rendem 1.000 pontos ao campeão. A participação é obrigatória para a elite do ranking.

Ao longo do ano, são realizados nove Masters 1000: Indian Wells (EUA), Miami (EUA), Monte Carlo (Mônaco), Madri (Espanha), Roma (Itália), Canadá (Toronto/Montreal), Cincinnati (EUA), Xangai (China) e Paris (França).