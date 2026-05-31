A origem dos crocodilos 'maratonistas' quer percorreram 3 mil km pelo Índico

Os crocodilos que habitavam as Seychelles e desapareceram há mais de dois séculos não pertenciam a uma espécie desconhecida, como alguns cientistas suspeitavam. Uma análise de DNA revelou que os animais eram, na verdade, crocodilos-de-água-salgada que chegaram ao arquipélago após percorrer milhares de quilômetros pelo Oceano Índico.

A descoberta foi feita por pesquisadores da Alemanha e das Seychelles e publicada na revista Royal Society Open Science.

Como DNA esclarece origem dos crocodilos

Os cientistas analisaram material genético extraído de espécimes históricos preservados em museus e compararam essas informações com o DNA de crocodilos modernos.

O objetivo era esclarecer a identidade dos répteis descritos por exploradores que visitaram as Seychelles antes da colonização permanente das ilhas, iniciada em 1770.

Os resultados confirmaram que os animais pertenciam à espécie Crocodylus porosus, conhecida como crocodilo-de-água-salgada, considerada o maior réptil vivo do planeta.

Travessia exigiu milhares de quilômetros

Segundo os pesquisadores, os ancestrais desses crocodilos provavelmente percorreram pelo menos 3 mil quilômetros pelo Oceano Índico até alcançar as ilhas.

A espécie tinha características que favoreciam longas viagens marítimas. Glândulas especializadas permitiam eliminar o excesso de sal do organismo, tornando possível sobreviver por longos períodos em águas oceânicas.

Os cientistas acreditam que os animais foram se deslocando gradualmente com a ajuda das correntes marinhas ao longo de várias gerações até colonizarem as Seychelles.

Uma das espécies mais 'viajantes' do planeta

A análise genética também mostrou que diferentes populações de crocodilos-de-água-salgada permaneceram conectadas por grandes distâncias durante longos períodos da história evolutiva da espécie.

Atualmente, esses répteis são encontrados em uma vasta região que se estende do Sudeste Asiático ao Pacífico. Antes da extinção da população das Seychelles, sua distribuição era ainda maior, cobrindo mais de 12 mil quilômetros entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico.

População desapareceu após a colonização

Relatos históricos indicam que crocodilos eram comuns nas Seychelles durante os séculos XVII e XVIII. No entanto, após a chegada dos colonizadores permanentes, a população diminuiu rapidamente. Em cerca de 50 anos, os animais haviam desaparecido completamente do arquipélago.

A pesquisa também reforça a impressionante capacidade de dispersão do crocodilo-de-água-salgada, considerado um dos vertebrados mais bem adaptados à vida entre ambientes costeiros e oceânicos.