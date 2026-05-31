Copa do Mundo: os lançamentos de moda para além dos uniformes oficiais

Antes da bola rolar na Copa do Mundo de 2026, as marcas brasileiras já entraram em campo. Não com camisetas oficiais, licenças federativas ou escudo bordado na altura do coração, mas com algo mais difuso e, ao mesmo tempo, mais preciso: a estética do futebol como linguagem de moda. É o brasilcore — com S — em sua leitura mais elaborada, perto de uma interpretação que mistura referências de arquivo e memória afetiva.

No terceiro trimestre de 2025, as Havaianas lideraram o Lyst Index como o item mais cobiçado do mundo, com alta de 34% na demanda em relação ao trimestre anterior, desbancando itens de grifes como The Row. A estética brasileira já estava em trânsito global quando a Copa foi confirmada para o verão do Hemisfério Norte, e as marcas nacionais perceberam que o calendário esportivo poderia funcionar como plataforma, não apenas como tema.

PIET

Looks do desfile no Rio Fashion Week, em collab com a Pool, com camisetas de futebol em amarelo e azul com o nome da marca no peito, combinadas com shorts cargo e calças de alfaiataria listrada (Divulgação)

A marca de Pedro Andrade foi uma das primeiras a formalizar o tema em desfile. Na Rio Fashion Week de abril, no Píer Mauá, apresentou uma parceria com a Pool, da Riachuelo, com camisetas de inspiração vintage em algodão, polos e conjuntos de streetwear de proporções amplas, além de grafismos em jersey, náilon e sarja. O lançamento nacional saiu no dia 26 de maio, com pré-venda em pop-up em São Paulo. "O futebol entra como uma referência muito natural dentro desse contexto", disse Pedro Andrade.

Além da collab, a PIET lançou anteriormente uma camiseta com ilustração desenhada à mão de jogadores históricos da Seleção e uma long sleeve camuflada com colete de treino em mesh neon por cima, que condensa em duas camadas toda a referência de campo que a marca quer trabalhar.

Camiseta com ilustração desenhada à mão de jogadores históricos da Seleção e long sleeve camuflada com colete de treino em mesh neon, ambas da da PIET (Divulgação)

FARM

Campanha no calçadão de Copacabana com jaqueta color block, conjuntos em verde com estampa "Brasil on the Samba" e shorts com print floral, todos dentro da paleta brazilcore da marca (Divulgação)

A marca carioca, que já opera com mais de 100 lojas no Brasil e tem presença no exterior, gravou campanha no calçadão de Copacabana com cadeiras de praia, bandeiras do Brasil e o grupo diverso que é a cara da grife. As peças têm a estética tropical de sempre, mas com uma camada futebolística: jaquetas color block com recortes que remetem a uniformes esportivos, shorts com prints de araras do Brasil, estampas com grafismos em verde, amarelo e azul.

Pueri Santi

Regatas e polos com bordados inspirados em uniformes das seleções dos anos 70 e 80, combinados com calças largas de alfaiataria e shorts esportivos de corte curto (Divulgação)

A marca paulistana lançou regatas e polos com bordados inspirados em camisas de seleções dos anos 70 e 80, em verde-oliva, amarelo-claro e azul-marinho, combinadas com calças largas de alfaiataria e tênis adidas Samba. O escudo bordado no peito é a única menção direta ao futebol.

Retropy

Looks da coleção Brazilian Corre, com calças largas em azul royal, regatas com recortes nas cores da bandeira e a frase "só tem no Brasil" bordada ao longo da perna (Divulgação)

A marca carioca independente, criada em 2014 por Rafael de Oliveira, batizou sua coleção de Brazilian Corre. As peças trabalham azul royal em volume, regatas com recortes nas cores da bandeira, calças com a frase "só tem no Brasil" bordada ao longo da lateral e um hoodie que reconstrói a própria bandeira em patches de tecido.

Renner x Guaraná Antarctica

A Renner e o Guaraná Antarctica lançaram em 19 de maio uma coleção em edição limitada com 21 peças, entre camisetas, polos, bonés, meias e lenços, distribuída em mais de 430 lojas. Para a Ambev, dona do Guaraná, a ação é descrita como a maior colaboração de vestuário da história do grupo. "Estamos juntando grandes paixões brasileiras em uma coleção e trazendo isso de uma maneira muito autêntica para o universo da moda", disse Renata Altenfelder, CMO da Renner.