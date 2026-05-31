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Onde assistir a João Fonseca x Casper Ruud hoje em Roland Garros?

Brasileiro enfrenta o norueguês nas oitavas de final do Grand Slam francês em busca de uma vaga inédita nas quartas

João Fonseca: brasileiro avançou às oitavas de final do Grand Slam francês (Dimitar Dilkoff/AFP)

João Fonseca: brasileiro avançou às oitavas de final do Grand Slam francês (Dimitar Dilkoff/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07h15.

Após a histórica vitória sobre Novak Djokovic, o brasileiro João Fonseca volta à quadra neste domingo, 31, pelas oitavas de final de Roland Garros 2026.

O próximo desafio do número 30 do mundo será contra o norueguês Casper Ruud, cabeça de chave número 15 do torneio e duas vezes vice-campeão do Grand Slam francês.

Que horas é o jogo?

A partida será disputada na quadra central Philippe-Chatrier, na sessão noturna, com início previsto para as 15h15 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo de João Fonseca?

O confronto terá transmissão da ESPN 2 e do Disney+ Premium.

Como João Fonseca chega para enfrentar Casper Ruud?

Fonseca chega embalado após conquistar a maior vitória da carreira ao derrotar Djokovic de virada, mesmo depois de estar perdendo por dois sets a zero. O resultado garantiu ao brasileiro sua primeira classificação para as oitavas de final de um Grand Slam.

Caso avance, João Fonseca poderá encerrar um jejum de 22 anos do tênis masculino brasileiro sem um representante nas quartas de final de um Grand Slam. O último a alcançar essa fase foi Gustavo Kuerten, em Roland Garros de 2004.

Acompanhe tudo sobre:João FonsecaTênis (esporte)Roland Garros

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