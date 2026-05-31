Quem é Casper Ruud, adversário de João Fonseca em Roland Garros?

Casper Ruud: norueguês avançou às oitavas de final de Roland Garros (Julien de Rosa/AFP)
Repórter
Publicado em 31 de maio de 2026 às 09h01.
Depois da histórica vitória sobre Novak Djokovic, João Fonseca, atual número 30 do mundo, terá mais um grande desafio em Roland Garros 2026. Neste domingo, 31, o brasileiro enfrenta o norueguês Casper Ruud pelas oitavas de final do Grand Slam disputado em Paris.
Atual número 16 do mundo, Ruud é um dos jogadores mais experientes do circuito e já ocupou a segunda posição do ranking da ATP, seu melhor resultado na carreira, alcançado em setembro de 2022.
Casper Ruud nasceu na Noruega e começou a jogar tênis aos quatro anos de idade. Seu pai, Christian Ruud, também foi tenista profissional e chegou ao 39º lugar do ranking mundial.
O norueguês cresceu tendo o espanhol Rafael Nadal como principal ídolo e posteriormente treinou na Rafa Nadal Academy, em Mallorca.
Ao longo da carreira, Ruud conquistou 14 títulos de simples no circuito da ATP e acumulou mais de US$ 28 milhões em premiações.
O melhor ranking da carreira de Casper Ruud foi o segundo lugar do mundo, alcançado em 12 de setembro de 2022.
Ele permaneceu entre os principais tenistas do circuito durante boa parte dos últimos anos e segue entre os 20 melhores do ranking mundial.
O saibro é a superfície favorita do norueguês e Roland Garros está entre os torneios mais importantes de sua carreira.
Ruud foi duas vezes vice-campeão do Grand Slam francês e conhece bem as condições de jogo em Paris.
O norueguês faz uma temporada consistente em 2026. No Australian Open, chegou às oitavas de final antes de ser eliminado pelo americano Ben Shelton.
Na temporada de saibro, alcançou a final do Masters 1000 de Roma. Na campanha, venceu nomes como Lorenzo Musetti, Karen Khachanov e Luciano Darderi, mas acabou derrotado pelo número 1 do mundo, Jannik Sinner, na decisão.
Na semana seguinte, Ruud também chegou à semifinal do ATP de Genebra.
João Fonseca e Casper Ruud se enfrentam neste domingo, 31, pelas oitavas de final de Roland Garros.
A partida será disputada na quadra Philippe-Chatrier, principal arena do torneio, com início previsto para as 15h15 (horário de Brasília). O confronto terá transmissão da ESPN 2 e do Disney+ Premium.