Miami Open: João Fonseca perde para Rafael Jodar e quebra raquete

Em um confronto entre dois nomes da nova geração do tênis, João Fonseca foi derrotado pelo espanhol Rafael Jodar na terceira rodada do Madrid Open.

O brasileiro caiu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 4/6 e 6/1, em pouco mais de duas horas de jogo.

O duelo colocou frente a frente dois jogadores de 19 anos que vêm ganhando espaço no circuito.

Fonseca, número 31 do ranking, acabou superado por Jodar, que ocupa a 42ª posição, após um jogo que mudou de direção no set final.

A partida começou equilibrada, com os dois confirmando seus serviços e disputando pontos longos desde o início.

O primeiro set seguiu sem grandes vantagens até ser decidido no tie-break, quando o espanhol conseguiu se impor.

Na sequência, Fonseca respondeu. O brasileiro elevou o nível, conseguiu uma quebra e fechou o segundo set para empatar o confronto.

O cenário mudou no terceiro set. Jodar passou a pressionar mais no saque do brasileiro e abriu vantagem logo nos primeiros games.

Em meio à queda de rendimento, Fonseca demonstrou irritação e chegou a quebrar a raquete durante a parcial decisiva.

👀 RIP RAQUETA DE JOAO FONSECA. LA DESTRUYÓ.pic.twitter.com/4Vjm9tANEB — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 26, 2026

Com o controle do jogo, o espanhol administrou a vantagem e fechou o set com folga, garantindo a classificação.

A derrota encerra a participação do brasileiro em sua primeira campanha no torneio em Madri. O próximo compromisso no calendário é o Masters 1000 de Roma, antes da sequência no saibro europeu.