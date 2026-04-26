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Miami Open: João Fonseca perde para Rafael Jodar e quebra raquete

O duelo colocou frente a frente dois jogadores de 19 anos que vêm ganhando espaço no circuito

O brasileiro João Fonseca reage durante a partida contra o espanhol Rafael Jodar, válida pela terceira rodada do torneio de simples do ATP 500 de Madri de 2026 (Thomas COEX / AFP)

O brasileiro João Fonseca reage durante a partida contra o espanhol Rafael Jodar, válida pela terceira rodada do torneio de simples do ATP 500 de Madri de 2026 (Thomas COEX / AFP)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 26 de abril de 2026 às 20h14.

Última atualização em 26 de abril de 2026 às 20h30.

Em um confronto entre dois nomes da nova geração do tênis, João Fonseca foi derrotado pelo espanhol Rafael Jodar na terceira rodada do Madrid Open.

O brasileiro caiu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 4/6 e 6/1, em pouco mais de duas horas de jogo.

O duelo colocou frente a frente dois jogadores de 19 anos que vêm ganhando espaço no circuito.

Fonseca, número 31 do ranking, acabou superado por Jodar, que ocupa a 42ª posição, após um jogo que mudou de direção no set final.

A partida começou equilibrada, com os dois confirmando seus serviços e disputando pontos longos desde o início.

O primeiro set seguiu sem grandes vantagens até ser decidido no tie-break, quando o espanhol conseguiu se impor.

Na sequência, Fonseca respondeu. O brasileiro elevou o nível, conseguiu uma quebra e fechou o segundo set para empatar o confronto.

O cenário mudou no terceiro set. Jodar passou a pressionar mais no saque do brasileiro e abriu vantagem logo nos primeiros games.

Em meio à queda de rendimento, Fonseca demonstrou irritação e chegou a quebrar a raquete durante a parcial decisiva.

Com o controle do jogo, o espanhol administrou a vantagem e fechou o set com folga, garantindo a classificação.

A derrota encerra a participação do brasileiro em sua primeira campanha no torneio em Madri. O próximo compromisso no calendário é o Masters 1000 de Roma, antes da sequência no saibro europeu.

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