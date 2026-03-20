João Fonseca x Carlos Alcaraz: horário e onde assistir ao jogo de hoje do Miami Open

João Fonseca e Carlos Alcaraz: jogadores se enfrentam nesta sexta-feira, 20, em Miami (Mauricio Paiz/NurPhoto/Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de março de 2026 às 09h35.
O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira, 20, pelo Miami Open, para enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, pela segunda rodada do Masters 1000 disputado nos Estados Unidos.
A partida marca o primeiro confronto oficial entre os dois no circuito profissional. Em dezembro, eles se enfrentaram em um evento amistoso em Miami, com vitória do espanhol, atual número 1 do mundo.
João Fonseca avançou à segunda rodada após vencer o húngaro Fabian Marozsan por 2 sets a 1 na estreia. O brasileiro fez 6/4 no primeiro set, sofreu o empate com 3/6 na segunda parcial, mas reagiu no decisivo com um dominante 6/2.
Atual 39º do ranking da ATP, Fonseca chega embalado também pela campanha no Masters 1000 de Indian Wells, onde alcançou as oitavas de final e foi superado pelo italiano Jannik Sinner.
Do outro lado estará Carlos Alcaraz, número 1 do mundo e um dos principais nomes do circuito. O espanhol estreia diretamente na segunda rodada após ficar de bye na fase inicial.
Alcaraz busca o segundo título do Miami Open na carreira. A primeira conquista foi em 2022, quando venceu o norueguês Casper Ruud na final.
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN2, no Disney+ e na Tennis TV.
O confronto está marcado para esta sexta-feira, 20, a partir das 20h (horário de Brasília).