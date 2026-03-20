João Fonseca x Carlos Alcaraz: horário e onde assistir ao jogo de hoje do Miami Open

O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira, 20, pelo Miami Open, para enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, pela segunda rodada do Masters 1000 disputado nos Estados Unidos.

A partida marca o primeiro confronto oficial entre os dois no circuito profissional. Em dezembro, eles se enfrentaram em um evento amistoso em Miami, com vitória do espanhol, atual número 1 do mundo.

Como chega João Fonseca

João Fonseca avançou à segunda rodada após vencer o húngaro Fabian Marozsan por 2 sets a 1 na estreia. O brasileiro fez 6/4 no primeiro set, sofreu o empate com 3/6 na segunda parcial, mas reagiu no decisivo com um dominante 6/2.

Atual 39º do ranking da ATP, Fonseca chega embalado também pela campanha no Masters 1000 de Indian Wells, onde alcançou as oitavas de final e foi superado pelo italiano Jannik Sinner.

Quem é o adversário?

Do outro lado estará Carlos Alcaraz, número 1 do mundo e um dos principais nomes do circuito. O espanhol estreia diretamente na segunda rodada após ficar de bye na fase inicial.

Alcaraz busca o segundo título do Miami Open na carreira. A primeira conquista foi em 2022, quando venceu o norueguês Casper Ruud na final.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca contra Carlos Alcaraz hoje?

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN2, no Disney+ e na Tennis TV.

Que horas é o jogo João Fonseca x Carlos Alcaraz?

O confronto está marcado para esta sexta-feira, 20, a partir das 20h (horário de Brasília).