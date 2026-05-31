Brasil x Panamá: onde assistir ao amistoso da Seleção Brasileira hoje?

Vini Jr: jogador foi escalado por Ancelotti para a partida deste domingo contra o Panamá (Buda Mendes / Equipe/Getty Images)
Repórter
Publicado em 31 de maio de 2026 às 07h28.
A Seleção Brasileira faz neste domingo, 31, seu último jogo em território nacional antes da Copa do Mundo de 2026.
O Brasil enfrenta o Panamá às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em amistoso preparatório para o Mundial.
Nos amistosos disputados em março, o Brasil perdeu para a França por 2 a 1 e derrotou a Croácia por 3 a 1.
Após a partida deste domingo, a Seleção ainda fará um amistoso contra o Egito, em 6 de junho. A estreia no Mundial será diante do Marrocos, em 13 de junho.
O amistoso entre Brasil e Panamá terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e GETV no YouTube.
A formação anunciada por Carlo Ancelotti para o amistoso tem: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.
Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli não estarão à disposição por conta da participação na final da Champions League.