Brasil e Portugal têm mais em comum do que o idioma nesta Copa do Mundo

CR7: jogador foi bastante contestado, mas agora vem respondendo dentro de campo ((Foto: Cole Burston / AFP))
Colaboradora
Publicado em 3 de julho de 2026 às 13h59.
Portugal e Brasil avançaram às oitavas de final da Copa do Mundo após viradas marcantes e chegam ao mata-mata com trajetórias semelhantes dentro e fora de campo.
As duas seleções, que compartilham o idioma e uma série de coincidências na competição, começam a ganhar força no momento decisivo do torneio e já alimentam o discurso de título.
Portugal teve dificuldades para superar a Croácia na última quinta-feira, 2, em Toronto. Perisic abriu o placar para os croatas, mas Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos comandaram a reação portuguesa e garantiram a classificação para as oitavas de final. Agora, a equipe de Roberto Martínez terá pela frente a Espanha, na segunda-feira, 6, no Texas.
Já o Brasil também precisou reagir na segunda fase. Em Houston, Sano marcou para o Japão ainda no primeiro tempo, mas Casemiro e Gabriel Martinelli viraram o jogo na etapa final, garantindo a vitória por 2 a 1 e a vaga nas oitavas. O resultado reforçou a confiança da equipe no mata-mata.
“Sofrer um gol e continuar a acreditar muito… Usar os jogadores que estão no banco. É essa mentalidade que ajuda a ganhar jogos. Os jogos perfeitos nos Mundiais já não existem. A disciplina, a capacidade de ter talento, mas depois a capacidade de jogar com o coração”, disse Roberto Martínez após a classificação portuguesa.
Tanto Cristiano Ronaldo quanto Neymar vivem momentos parecidos em suas seleções. Apesar do status de ídolos globais e do enorme peso histórico, ambos enfrentam críticas de parte das torcidas e já não são unanimidade absoluta em seus países.
O cenário também se repete dentro de campo. Em Portugal, o time parece estruturado para potencializar CR7, que atua mais próximo do gol, cercado por jogadores como Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha. O mesmo tipo de organização se observa no Brasil, que ajusta o sistema para aproveitar Neymar ao lado de Vini Jr, Raphinha e jogadores de chegada pelo meio.
Em ambos os casos, o coletivo se adapta às características das estrelas, que ainda carregam forte protagonismo, mas já dividem mais espaço do que em outras fases da carreira.
Outro ponto em comum entre as seleções é o comando estrangeiro. Portugal é liderado pelo espanhol Roberto Martínez, enquanto o Brasil vive, pela primeira vez em Copas do Mundo, um ciclo com um treinador estrangeiro, Carlo Ancelotti.
Apesar das diferenças de estilo, ambos utilizam estruturas táticas semelhantes e trabalham com forte valorização do equilíbrio entre experiência e intensidade. Historicamente, Portugal teve seus melhores resultados em Mundiais sob comando de técnicos estrangeiros, como Otto Glória e Luiz Felipe Scolari, com dois quartos lugares.
Portugal e Brasil estão em lados opostos da chave e, por isso, só podem se enfrentar em uma eventual final de Copa do Mundo.
A decisão está marcada para o dia 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e, se depender do desempenho recente, os dois países chegam com motivos de sobra para acreditar em uma campanha até o fim.