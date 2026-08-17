'Controle o Paredes': Fifa revela conversa de árbitro com Messi na final da Copa

A Fifa publicou nesta segunda-feira, 17, imagens registradas pela câmera acoplada ao árbitro esloveno Slavko Vincic durante a final da última Copa do Mundo. O vídeo, com cerca de quatro minutos e meio, apresenta diferentes momentos da decisão entre Argentina e Espanha, desde a preparação das equipes antes da entrada no gramado até a cerimônia de encerramento no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Entre os registros divulgados pela entidade estão conversas do árbitro com os jogadores e orientações dadas durante a partida. Um dos momentos mostra Vincic pedindo que Lionel Messi, capitão da Argentina, ajudasse a controlar os ânimos do meia Leandro Paredes, que já tinha recebido cartão amarelo.

“Messi, controle o Paredes”, pede o árbitro ao atacante argentino. Na sequência, Vincic reforça a solicitação: “Eu não quero... Ele tem cartão amarelo. Controle ele, por favor”.

A câmera também registrou o momento decisivo da partida. A Espanha marcou o gol da vitória no início do segundo tempo da prorrogação, com Ferran Torres, garantindo o título diante da Argentina.

Homenagem após a partida

As imagens continuam depois do apito final e mostram um momento de despedida entre Vincic e os jogadores espanhóis. Dani Olmo se aproxima do árbitro para agradecer pela atuação na decisão e parabenizá-lo pela carreira.

“Agradecemos muito a você. Parabéns por uma carreira incrível”, disse o jogador espanhol.

Vincic, então, revelou aos atletas que aquela havia sido sua última partida como árbitro profissional.

A gravação termina durante a cerimônia de premiação, quando o árbitro recebe cumprimentos do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também parabenizaram o esloveno pela condução da final.

Câmera no árbitro foi novidade da Fifa

O equipamento utilizado por Vincic fez parte de uma novidade implementada pela Fifa na Copa do Mundo. A câmera permitiu registrar a partida a partir da perspectiva do árbitro e capturar interações que normalmente não aparecem nas transmissões tradicionais.

Segundo a entidade, entretanto, a divulgação desse tipo de material segue algumas restrições. As imagens podem ser publicadas quando mostram momentos rotineiros, sem controvérsias, ocorridos antes, durante ou depois das partidas.

A iniciativa permite ao público acompanhar de uma maneira diferente os bastidores de uma partida de Copa do Mundo, revelando conversas e situações que acontecem a poucos metros dos jogadores, mas normalmente ficam fora do alcance das câmeras de televisão.