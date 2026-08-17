Quem é Bodhana Sivanandan, a enxadrista de 11 anos que quebra recordes e derrota Grandes Mestres

A enxadrista Bodhana Sivanandan, de 11 anos, tornou-se a campeã mais jovem da história do Campeonato Britânico de Xadrez Feminino no último fim de semana. A vitória veio após uma jogada calculada em 12 segundos, quando restava menos de um minuto no relógio.

Na posição que definiu o título, Sivanandan sacrificou um cavalo para criar uma sequência que levaria à captura da dama adversária. A oponente percebeu a combinação e abandonou a partida. “Eu não tinha muito tempo”, disse Sivanandan. “Mas tive o suficiente para enxergar aquela jogada, analisá-la e ter certeza de que era boa. Por isso, não duvidei de mim mesma.”

O resultado acrescenta um novo recorde à trajetória da enxadrista inglesa, que começou a jogar aos cinco anos e já ocupa a posição de jogadora com maior rating, sistema de pontuação usado para medir o desempenho competitivo no xadrez, da Inglaterra. Nos últimos anos, ela acumulou resultados contra jogadores com títulos internacionais e décadas de experiência em competições.

Sivanandan conheceu o xadrez durante os períodos de confinamento impostos pela pandemia de covid-19, em 2020. Aos cinco anos, encontrou em casa um tabuleiro que um amigo da família havia presenteado seu pai. A intenção inicial era brincar com as peças, mas o pai decidiu explicar as regras e os movimentos.

Pouco depois, ela passou a vencer partidas contra o próprio pai e começou a procurar vídeos na internet para estudar o jogo. A participação em seu primeiro torneio, em Londres, marcou o início da trajetória em competições.

Dos torneios escolares aos Grandes Mestres

Os primeiros resultados internacionais apareceram nos campeonatos europeus escolares de 2022. Pouco mais de um ano após aprender os movimentos das peças, Sivanandan venceu as 24 partidas que disputou na competição.

Em 2023, passou a enfrentar adversários de outras faixas etárias. Naquele ano, derrotou Peter Lee, ex-campeão britânico que tinha 79 anos, em uma partida de exibição. Também conquistou o principal prêmio feminino na competição de blitz, modalidade disputada com controles reduzidos de tempo, do campeonato europeu.

A diferença de idade entre Sivanandan e os adversários tornou-se recorrente nas competições. “No começo parecia um pouco estranho, mas agora já estou acostumada”, afirmou. “Eu achava que não importava muito o quanto eles eram mais velhos nem nada do tipo.”

Em 2025, a inglesa tornou-se a menina mais jovem a derrotar um Grande Mestre, título mais alto concedido pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE), em uma partida de xadrez clássico. A vitória foi contra o britânico Peter Wells, então com 60 anos. Mais recentemente, ela também derrotou Marc’Andria Maurizzi, Grande Mestre e terceiro jogador mais bem colocado da França.

“Ela é uma verdadeira estrela, independentemente de ser uma menina, e está a caminho de se tornar uma das melhores jogadoras do mundo, independentemente de gênero”, afirmou Danny Rensch, diretor de xadrez do Chess.com. Segundo ele, a postura competitiva da enxadrista transmite a mensagem: “Vou acabar com você, não importa o que aconteça”.

Bodhana Sivanandan quebra recorde de Judit Polgar

A trajetória também colocou Sivanandan à frente de marcas estabelecidas por outras enxadristas. Neste ano, ela recebeu o título de Mestre da FIDE e atingiu a pontuação necessária para se tornar Mestre Internacional.

Com a marca, Sivanandan tornou-se a menina mais jovem da história a alcançar o requisito para o título de Mestre Internacional e superou um recorde estabelecido por Judit Polgar, em 1988.

Polgar chegou ao top 10, grupo dos dez jogadores mais bem posicionados do ranking mundial absoluto, e registrou vitórias contra nomes como Garry Kasparov. Sua carreira se tornou uma referência para jogadoras que passaram a competir nos níveis mais altos do circuito sem separação por gênero.

Fora das competições, Sivanandan mantém a rotina escolar e está prestes a iniciar o sétimo ano. Ela não segue um cronograma fixo de treinamento de xadrez e divide o tempo disponível com aulas de piano e violino.

O próximo objetivo declarado pela enxadrista é obter o título de Grande Mestre. Após conquistar o campeonato britânico feminino, ela disse que pretende continuar avançando na classificação. “Fiquei feliz”, afirmou. “Mas ainda quero seguir em frente e não parar por aqui.”