'Tem petróleo, mas ainda não sabemos quanto', diz Petrobras sobre descoberta no Amapá

A Petrobras confirmou nesta segunda-feira, 17, a descoberta de petróleo no poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá. O anúncio reforça as expectativas da companhia com a Margem Equatorial, mas a estatal ainda não sabe qual é o tamanho da acumulação nem quanto petróleo poderá produzir.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou em coletiva à imprensa no início da noite desta segunda-feira, 17, que a companhia ainda precisa concluir a perfuração e avançar nos estudos antes de transformar a descoberta em uma estimativa de reservas ou produção.

"Ainda não podemos dizer isso [qual é o volume estimado de acumulação e qual é a expectativa de produção de barris]. Neste momento, temos uma descoberta, mas uma descoberta é diferente de uma descoberta comercial. Ainda precisamos dar continuidade à exploração e concluir uma sequência de estudos até chegar à conclusão de que temos uma descoberta comercial, com determinado volume de petróleo e capacidade de produção", disse a presidente da estatal.

Segundo a CEO, a Petrobras ainda precisa aprofundar o poço e obter dados de outros pontos da área para delimitar a descoberta e avaliar sua viabilidade.

"Ainda não sabemos isso, mas todas as etapas dos estudos realizadas até agora confirmaram que temos razões para estar otimistas. Vamos continuar explorando, aprofundando este poço e produzindo dados e informações em outros poços da área para, um dia, poder chegar aqui no Amapá e dizer: 'Acreditamos que vamos produzir tanto'", afirmou.

Óleo encontrado define localização dos próximos três poços

encontrou hidrocarbonetos em um poço exploratório na bacia da Foz do Rio Amazonas na costa do Amapá. A Petrobras divulgou na sexta, 14, que

A descoberta também já começou a orientar a próxima etapa da campanha exploratória. Sylvia Anjos, diretora executiva de Exploração e Produção da Petrobras, afirmou que os dados obtidos no Morpho permitiram à companhia definir a localização dos próximos três poços na área.

"Com esse resultado que nós já temos, com esse dado, a gente hoje já tem condições de definir quais são as posições dos próximos três poços", disse Sylvia. Segundo a diretora, o resultado do Morpho foi necessário para determinar o direcionamento da perfuração seguinte.

A diretora também afirmou que o óleo encontrado apresenta boas indicações preliminares, mas ainda não há uma caracterização definitiva de sua qualidade. "No momento aqui a gente fez uma análise flash, tem boas indicações, mas a gente vai fazer a análise no centro de pesquisa", afirmou. A análise completa será feita posteriormente pela Petrobras.

A companhia ainda espera encontrar novos reservatórios ao longo da campanha. "Nós esperamos muitos reservatórios pela frente ao longo dessa jornada. Quanto mais, melhor", afirmou Chambriard sobre se a identificação de petróleo antes do fim da perfuração poderia indicar mais de um reservatório.

Sucessora do Pré-sal

nova fronteira de produção para o país e ajudar na recomposição das reservas brasileiras no futuro. Hoje, segundo Chambriard, cerca de 80% da produção nacional vem do pré-sal. A expectativa da Petrobras é que a Margem Equatorial possa se tornar uma. Hoje, segundo Chambriard, cerca de 80% da produção nacional vem do pré-sal.

"Até agora tudo deu certo, a gente tem o condão de produzir uma área que pode ajudar de uma maneira muito importante as reservas da Petrobras e do Brasil a partir do declínio da produção do pré-sal", afirmou.

A campanha exploratória continuará nos próximos poços. Só no bloco FZA-M-59, segundo Chambriard, ainda há outros três poços previstos. Na área, a Petrobras afirma que há mais cinco. O plano de negócios 2026-2030 prevê 15 poços na Margem Equatorial, com US$ 2,5 bilhões em investimentos na região.

A perfuração do Morpho começou em 20 de outubro do ano passado e ainda faltam cerca de 1.000 metros para chegar ao fundo do poço, segundo Sylvia. O custo médio da operação é de cerca de US$ 1 milhão por dia. Renata Baruzzi, diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação, afirmou que, após cerca de 300 dias de operação, o gasto com a perfuração chegou a aproximadamente US$ 300 milhões.

"Nós esperamos que essa Margem Equatorial seja realmente grande e um divisor de águas para o Norte brasileiro", afirmou Chambriard.

A Petrobras também protocolou junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o pedido de licença ambiental para perfuração dos novos poços na Margem Equatorial.

As diretoras executivas disseram que a Petrobras ainda trabalha para atender às exigências apresentadas no parecer técnico mais recente. As respostas foram protocoladas na sexta-feira, 14,e incluem, além da ampliação do número de embarcações previstas, medidas voltadas ao atendimento de peixes-boi em recuperação na Região Norte.