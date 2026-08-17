Quem vai cair no Brasileirão 2026? Veja a probabilidade de rebaixamento de cada time

Rebaixamento no Brasileirão: topo do ranking é ocupado pela Chapecoense (NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images)
Repórter
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18h10.
Qual a probabilidade de cada um dos 20 clubes do Brasileirão 2026 terminar a temporada rebaixado? O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as estatísticas e mapeou o risco de queda de todas as equipes.
O topo do ranking é ocupado pela Chapecoense, com 99,38% de chance de queda. O clube de Santa Catarina fechou a 23ª rodada no último lugar da tabela, somando 11 pontos. O time tem uma vitória, oito empates e 13 derrotas.
Logo atrás surge o Vasco da Gama, em 19º lugar com 22 pontos na tabela, e 63,8% de risco de rebaixamento, segundo o levantamento da UFMG. Em seguida aparecem Remo (56,3%), Mirassol (41,7%), Internacional (39,6%) e Santos (33%).
Na faixa intermediária do ranking estão times que vivem temporadas mais tranquilas, mas não imunes a sustos: São Paulo (14,6%), Vitória (8,4%), Coritiba (4%) e Botafogo (3,3%). São clubes que, na prática, tem certa distância do rebaixamento, mas a matemática ainda reserva margem de risco.
|Posição
|Time
|Probabilidade de cair
|1
|Chapecoense
|99,38%
|2
|Vasco da Gama
|63,8%
|3
|Remo
|56,3%
|4
|Mirassol
|41,7%
|5
|Internacional
|39,6%
|6
|Santos
|33,0%
|7
|Grêmio
|30,8%
|8
|São Paulo
|14,6%
|9
|Vitória
|8,4%
|10
|Coritiba
|4,0%
|11
|Botafogo
|3,3%
|12
|Corinthians
|1,5%
|13
|Bragantino
|1,4%
|14
|Bahia
|1,1%
|15
|Atlético-MG
|0,81%
|16
|Cruzeiro
|0,15%
|17
|Fluminense
|0,029%
|18
|Athletico-PR
|0,001%
|19
|Palmeiras
|0,000%
|19
|Flamengo
|0,000%
Fonte: Departamento de Matemática da UFMG
O Campeonato Brasileiro chega à 24ª rodada com o Palmeiras na liderança, após somar 48 pontos em 23 partidas. O time paulista tem quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo, que aparece na segunda colocação com 45 pontos, mas disputou um jogo a menos.
O Athletico-PR, com 41 pontos, ocupa a terceira posição, enquanto o Fluminense, com 38, fecha o grupo que atualmente garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.
Na sequência, o Cruzeiro aparece em quinto, com 36 pontos, na zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores. Bahia, com 34, e Bragantino, Atlético-MG e Corinthians, todos com 32, completam a faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. O Coritiba, com 31 pontos, é o 10º colocado, seguido por Botafogo, com 30, e Vitória, com 29.
A 24ª rodada começa no sábado, 22 de agosto, e terá partidas importantes tanto na briga pela liderança quanto na luta contra o rebaixamento.