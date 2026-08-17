Esporte
Fase de grupos copa 2026

Quem vai cair no Brasileirão 2026? Veja a probabilidade de rebaixamento de cada time

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as estatísticas e mapeou o risco de queda de todas as equipes

Rebaixamento no Brasileirão: topo do ranking é ocupado pela Chapecoense (NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images)

Rebaixamento no Brasileirão: topo do ranking é ocupado pela Chapecoense (NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18h10.

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Qual a probabilidade de cada um dos 20 clubes do Brasileirão 2026 terminar a temporada rebaixado? O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as estatísticas e mapeou o risco de queda de todas as equipes.

O topo do ranking é ocupado pela Chapecoense, com 99,38% de chance de queda. O clube de Santa Catarina fechou a 23ª rodada no último lugar da tabela, somando 11 pontos. O time tem uma vitória, oito empates e 13 derrotas.

Logo atrás surge o Vasco da Gama, em 19º lugar com 22 pontos na tabela, e 63,8% de risco de rebaixamento, segundo o levantamento da UFMG. Em seguida aparecem Remo (56,3%), Mirassol (41,7%), Internacional (39,6%) e Santos (33%).

Na faixa intermediária do ranking estão times que vivem temporadas mais tranquilas, mas não imunes a sustos: São Paulo (14,6%), Vitória (8,4%), Coritiba (4%) e Botafogo (3,3%). São clubes que, na prática, tem certa distância do rebaixamento, mas a matemática ainda reserva margem de risco.

Veja o ranking completo de probabilidade de rebaixamento:

PosiçãoTimeProbabilidade de cair
1Chapecoense99,38%
2Vasco da Gama63,8%
3Remo56,3%
4Mirassol41,7%
5Internacional39,6%
6Santos33,0%
7Grêmio30,8%
8São Paulo14,6%
9Vitória8,4%
10Coritiba4,0%
11Botafogo3,3%
12Corinthians1,5%
13Bragantino1,4%
14Bahia1,1%
15Atlético-MG0,81%
16Cruzeiro0,15%
17Fluminense0,029%
18Athletico-PR0,001%
19Palmeiras0,000%
19Flamengo0,000%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG

Quais s próximos jogos da 24ª rodada do Brasileirão? 

O Campeonato Brasileiro chega à 24ª rodada com o Palmeiras na liderança, após somar 48 pontos em 23 partidas. O time paulista tem quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo, que aparece na segunda colocação com 45 pontos, mas disputou um jogo a menos.

O Athletico-PR, com 41 pontos, ocupa a terceira posição, enquanto o Fluminense, com 38, fecha o grupo que atualmente garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Na sequência, o Cruzeiro aparece em quinto, com 36 pontos, na zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores. Bahia, com 34, e Bragantino, Atlético-MG e Corinthians, todos com 32, completam a faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. O Coritiba, com 31 pontos, é o 10º colocado, seguido por Botafogo, com 30, e Vitória, com 29.

Próximos jogos do Campeonato Brasileiro

A 24ª rodada começa no sábado, 22 de agosto, e terá partidas importantes tanto na briga pela liderança quanto na luta contra o rebaixamento.

Sábado, 22 de agosto

  • Fluminense x Remo, às 16h
  • Internacional x Atlético-MG, às 18h30
  • Cruzeiro x Flamengo, às 20h30

Domingo, 23 de agosto

  • Vitória x Bahia, às 16h
  • Bragantino x Grêmio, às 16h
  • Palmeiras x Vasco, às 16h
  • Chapecoense x São Paulo, às 18h30
  • Santos x Mirassol, às 18h30
  • Coritiba x Corinthians, às 19h30

Segunda-feira, 24 de agosto

  • Botafogo x Athletico-PR, às 20h
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