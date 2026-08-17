Quem vai cair no Brasileirão 2026? Veja a probabilidade de rebaixamento de cada time

Qual a probabilidade de cada um dos 20 clubes do Brasileirão 2026 terminar a temporada rebaixado? O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as estatísticas e mapeou o risco de queda de todas as equipes.

O topo do ranking é ocupado pela Chapecoense, com 99,38% de chance de queda. O clube de Santa Catarina fechou a 23ª rodada no último lugar da tabela, somando 11 pontos. O time tem uma vitória, oito empates e 13 derrotas.

Logo atrás surge o Vasco da Gama, em 19º lugar com 22 pontos na tabela, e 63,8% de risco de rebaixamento, segundo o levantamento da UFMG. Em seguida aparecem Remo (56,3%), Mirassol (41,7%), Internacional (39,6%) e Santos (33%).

Na faixa intermediária do ranking estão times que vivem temporadas mais tranquilas, mas não imunes a sustos: São Paulo (14,6%), Vitória (8,4%), Coritiba (4%) e Botafogo (3,3%). São clubes que, na prática, tem certa distância do rebaixamento, mas a matemática ainda reserva margem de risco.

Veja o ranking completo de probabilidade de rebaixamento:

Posição Time Probabilidade de cair 1 Chapecoense 99,38% 2 Vasco da Gama 63,8% 3 Remo 56,3% 4 Mirassol 41,7% 5 Internacional 39,6% 6 Santos 33,0% 7 Grêmio 30,8% 8 São Paulo 14,6% 9 Vitória 8,4% 10 Coritiba 4,0% 11 Botafogo 3,3% 12 Corinthians 1,5% 13 Bragantino 1,4% 14 Bahia 1,1% 15 Atlético-MG 0,81% 16 Cruzeiro 0,15% 17 Fluminense 0,029% 18 Athletico-PR 0,001% 19 Palmeiras 0,000% 19 Flamengo 0,000%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG

Quais s próximos jogos da 24ª rodada do Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro chega à 24ª rodada com o Palmeiras na liderança, após somar 48 pontos em 23 partidas. O time paulista tem quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo, que aparece na segunda colocação com 45 pontos, mas disputou um jogo a menos.

O Athletico-PR, com 41 pontos, ocupa a terceira posição, enquanto o Fluminense, com 38, fecha o grupo que atualmente garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Na sequência, o Cruzeiro aparece em quinto, com 36 pontos, na zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores. Bahia, com 34, e Bragantino, Atlético-MG e Corinthians, todos com 32, completam a faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. O Coritiba, com 31 pontos, é o 10º colocado, seguido por Botafogo, com 30, e Vitória, com 29.

Próximos jogos do Campeonato Brasileiro

A 24ª rodada começa no sábado, 22 de agosto, e terá partidas importantes tanto na briga pela liderança quanto na luta contra o rebaixamento.

Sábado, 22 de agosto

Fluminense x Remo, às 16h

Internacional x Atlético-MG, às 18h30

Cruzeiro x Flamengo, às 20h30

Domingo, 23 de agosto

Vitória x Bahia, às 16h

Bragantino x Grêmio, às 16h

Palmeiras x Vasco, às 16h

Chapecoense x São Paulo, às 18h30

Santos x Mirassol, às 18h30

Coritiba x Corinthians, às 19h30

Segunda-feira, 24 de agosto