Dani Olmo critica postura da Argentina após final da Copa do Mundo

A conquista da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha segue repercutindo dentro e fora de campo. Após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na decisão disputada no último domingo (19), o meio-campista Dani Olmo criticou a postura da seleção sul-americana durante a cerimônia de premiação.

Durante a entrega das medalhas e do troféu, grande parte dos atletas argentinos permaneceu de costas para o palco enquanto os espanhóis recebiam a taça de campeões. Questionado sobre o episódio, Dani Olmo afirmou que o futebol vai além das quatro linhas e que os atletas devem ser exemplos em campo.

"Não importa para nós. No fim, acho que também são importantes os valores que se quer transmitir para o mundo. Somos um exemplo para muitas gerações, para muitos meninos e meninas. Acredito que eles devem também ser exemplo", disse o espanhol

Por outro lado, minutos antes da entrega do troféu, os próprios espanhóis haviam formado um corredor para a passagem dos vice-campeões, em um gesto de respeito ao adversário.

Flaco López recebeu elogios nas redes

Em meio às críticas direcionadas à seleção argentina, um jogador acabou sendo apontado como exceção pelos torcedores. O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi identificado por internautas como o único integrante da delegação argentina que permaneceu de frente para a cerimônia de entrega do troféu.

A imagem viralizou e rendeu mensagens de apoio ao jogador argentino nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, torcedores de diversos países elogiaram sua postura durante a premiação.

"Obrigado da Espanha por ser o único que respeitou a cerimônia", escreveu um internauta. Outro comentário destacou: "Obrigado por ser o verdadeiro exemplo." Já um terceiro torcedor afirmou: "Excelente atitude, um ótimo exemplo para todas as crianças que amam futebol."