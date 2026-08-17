Cientistas tentam desvendar fenômeno que surge no chão durante eclipses solares

Poucos segundos antes e logo após a totalidade de um eclipse solar, quando a Lua bloqueia completamente a luz do Sol, um fenômeno raro pode surgir sobre o solo. Conhecido como faixas de sombra, elas são observadas há séculos, mas sua origem continua sendo um dos mistérios para a astronomia.

Uma pesquisa ainda não revisada por pares e divulgada pela CNN reúne novas observações feitas durante o eclipse solar total da última quarta-feira, na tentativa de esclarecer a origem dessas faixas. Embora a campanha tenha ampliado o conjunto de observações, as faixas de sombra seguem sem uma explicação conclusiva.

O que são as faixas de sombra?

As faixas de sombra aparecem instantes antes e logo após a totalidade, quando resta apenas um fino crescente do Sol visível. Nesse momento, linhas escuras intercaladas por áreas claras percorrem rapidamente o chão ou superfícies lisas e claras.

Apesar de serem relativamente fáceis de perceber a olho nu, elas são difíceis de registrar em fotografias e vídeos porque apresentam contraste muito sutil.

O astrônomo David Turnshek, da Universidade de Pittsburgh, relata que observou o fenômeno pela primeira vez durante um eclipse em 1970, quando ainda era adolescente. Desde então, transformou a curiosidade em uma linha de pesquisa dedicada a entender sua origem.

Duas teorias tentam explicar o fenômeno

A hipótese mais conhecida, proposta na década de 1980, atribui as faixas de sombra à turbulência da atmosfera terrestre. Segundo essa explicação, quando a Lua cobre quase todo o Sol, deixando apenas um estreito filete de luz, pequenas variações nas correntes de ar passam a distorcer essa iluminação. O efeito seria semelhante ao que faz as estrelas parecerem cintilar quando observadas da Terra.

Entretanto, um experimento realizado durante o eclipse total de 2017, e publicado no periódico Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, levantou dúvidas sobre essa interpretação.

Com financiamento da Nasa, Turnshek e sua equipe instalaram sensores de luz no solo e em um balão que alcançou cerca de 25 quilômetros de altitude, acima da maior parte da atmosfera terrestre.

Se a turbulência atmosférica fosse a única responsável pelo fenômeno, o padrão deveria aparecer apenas próximo ao solo. Mas os instrumentos registraram um mesmo sinal de aproximadamente 4,5 hertz tanto em altitude quanto na superfície.

Segundo o pesquisador, o resultado sugere que a turbulência pode não explicar sozinha as faixas de sombra.

Difração da luz também pode contribuir

Os resultados reforçaram uma segunda hipótese baseada na difração da luz. Nesse processo físico, as ondas luminosas sofrem desvios ao encontrar uma borda ou obstáculo, formando padrões alternados de regiões claras e escuras.

Durante um eclipse solar, a borda da Lua poderia atuar como esse obstáculo, produzindo as faixas observadas na superfície terrestre.

Para Turnshek, porém, as duas explicações não precisam ser mutuamente exclusivas. Segundo ele, fenômenos complexos frequentemente resultam da combinação de diferentes mecanismos físicos atuando ao mesmo tempo.

Eclipse de 2026 ampliou as observações, mas não resolveu o mistério

A equipe voltou a investigar o fenômeno durante o último eclipse solar total, utilizando sensores de luz mais sensíveis do que os empregados anteriormente.

Embora o objetivo fosse repetir as medições realizadas em diferentes altitudes, as condições de observação impediram que os pesquisadores obtivessem dados suficientes para confirmar ou descartar as hipóteses existentes. Mesmo assim, os registros obtidos durante o eclipse devem contribuir para estudos futuros sobre o fenômeno.

Como observar as faixas de sombra

Pesquisadores recomendam que quem estiver na faixa de totalidade de um eclipse procure observar as faixas de sombra sobre uma superfície lisa e clara, como um lençol branco estendido no chão ou um painel branco.

Segundo especialistas, elas costumam ser muito discretas e aparecem apenas por alguns segundos imediatamente antes e depois da totalidade, motivo pelo qual passam despercebidas por muitos observadores.