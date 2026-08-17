Rainer Cadete anuncia show solo no Blue Note São Paulo com repertório que revisita a MPB

Rainer Cadete anunciou nesta segunda-feira, 17, a estreia de seu primeiro espetáculo musical solo, “Rainer Cadete em Canção”, em 6 de setembro, no palco do Blue Note São Paulo. Ator com trabalhos no teatro, cinema e televisão, ele integra atualmente o elenco de "Quem Ama Cuida", da TV Globo, e passa a apresentar um projeto com foco em sua atuação na música.

O repertório combina composições autorais e novas interpretações de músicas de diferentes períodos da MPB. O espetáculo também estabelece uma ligação entre música e dramaturgia, linguagens presentes na carreira de Cadete desde seus primeiros trabalhos.

A aproximação do ator com a música ocorreu por meio do teatro e de sua participação em musicais. A relação com a composição avançou após o encontro com o cantor e compositor Renato Luciano, com quem criou o projeto “Leves e Reflexivas”. A parceria resultou em músicas como Constelação de Orion, Essa Não É Uma Canção, Azul Amarelo e Macho.

Cadete e Renato Luciano também assinam Farinha do Mesmo Saco. A composição recebeu uma gravação com participação de Vanessa da Mata.

No palco do Blue Note, as músicas próprias serão apresentadas ao lado de releituras de obras associadas a Adriana Calcanhotto, Vanessa da Mata, Moska, Vander Lee, Maria Gadú, Rita Lee, Milton Nascimento, Lô Borges, Ney Matogrosso, Caetano Veloso, João Gomes e Chico Science.

Milton Nascimento e clube da esquina estão no repertório

Parte do show será dedicada à obra de Milton Nascimento e ao repertório ligado ao Clube da Esquina, com Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Bailes da Vida e Tudo o Que Você Podia Ser. A seleção prevista para a apresentação inclui ainda Vambora, Vem Doce, Muito Pouco, Iluminado, Lounge e Maracatu Atômico.

O espetáculo terá também um medley, sequência que reúne trechos de diferentes músicas em uma mesma execução, dedicado a Rita Lee. A apresentação reúne, assim, canções que fazem parte das referências musicais de Cadete e faixas desenvolvidas durante sua atuação como compositor.

“Rainer Cadete em Canção” marca a estreia de Cadete em um espetáculo solo dedicado à música. O projeto reúne a experiência do artista na dramaturgia com sua produção como intérprete e compositor em um único formato de palco.

Serviço - "Rainer Cadete em Canção"

Data: 6 de setembro de 2026

Horário: 19h

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 2073 – 2º andar – Consolação, São Paulo (SP)

Ingressos: Eventim