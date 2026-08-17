Quem é Yael Trepy, atacante do Cagliari que sofreu um grave acidente na piscina

O atacante francês Yael Trepy, de 20 anos, está internado em estado grave após sofrer um acidente em uma piscina em Porto Cervo, na Sardenha, na Itália. O episódio aconteceu no domingo, 16, e o jogador precisou ser levado de helicóptero para o hospital Santissima Annunziata, em Sassari, onde permanece sob cuidados médicos na UTI.

Trepy foi retirado da piscina por pessoas que estavam no local e recebeu atendimento de emergência ainda na região. Na sequência, diante da gravidade do quadro, os profissionais responsáveis pelo resgate decidiram pelo transporte aéreo até uma unidade hospitalar especializada.

No hospital, exames apontaram a presença de uma quantidade significativa de líquido nos pulmões. A condição prejudica a capacidade do organismo de realizar as trocas gasosas e provocou dificuldades respiratórias. Como parte do tratamento, os médicos optaram por manter o atleta em coma induzido, enquanto monitoram sua evolução clínica.

Jogador vinha ganhando espaço no Cagliari

O acidente acontece justamente em um momento de crescimento de Trepy dentro do futebol italiano. Formado no futebol francês, o atacante chegou à equipe profissional do Cagliari e fez sua primeira aparição na Série A em janeiro deste ano.

Na ocasião, o jovem marcou um dos gols do time no empate por 2 a 2 diante da Cremonese. Desde então, passou a receber mais oportunidades e vinha sendo utilizado pela comissão técnica.

Antes do acidente, Trepy havia começado como titular na vitória do Cagliari por 1 a 0 sobre o Arezzo, na última sexta-feira, 14, pela Copa da Itália. A partida marcou a participação mais recente do atacante em campo.

Cagliari presta apoio ao jogador e à família

O Cagliari confirmou o caso e afirmou que está acompanhando a situação diretamente com os médicos responsáveis pelo tratamento. O clube também mantém contato com os familiares do atacante durante a internação.

Em comunicado, a equipe italiana informou que todos estão concentrados na recuperação de Trepy e manifestou apoio aos familiares neste momento.

A situação ocorre às vésperas do início do Campeonato Italiano. O Cagliari tem estreia prevista na Série A 2026/27 para o próximo sábado, 22, diante do Parma, fora de casa. Neste momento, porém, a prioridade do clube está voltada para o estado de saúde do jovem atacante.

Porto Cervo, onde ocorreu o acidente, fica na Costa Esmeralda, região turística da Sardenha que costuma receber grande número de visitantes durante o verão europeu.