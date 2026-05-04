Copa do Mundo 2026 terá maior prêmio da história do futebol

A Fifa definiu em US$ 871 milhões o total de premiação da Copa do Mundo de 2026, estabelecendo o maior valor já distribuído na história do torneio.

O montante inclui pagamentos fixos e variáveis, ampliando a participação financeira das seleções e acompanhando a expansão do campeonato.

Valor mínimo por seleção

Cada equipe classificada receberá ao menos US$ 12,5 milhões. O valor é composto por duas parcelas principais: US$ 2,5 milhões para preparação e US$ 10 milhões pela qualificação.

Os pagamentos garantidos funcionam como base financeira para todas as seleções participantes, independentemente do desempenho em campo.

Aumento em relação a 2022

Os valores foram ampliados em comparação com a Copa do Catar. A verba de preparação subiu de US$ 1,5 milhão para US$ 2,5 milhões. Já o pagamento pela participação passou de US$ 9 milhões para US$ 10 milhões.

Em dezembro, a entidade havia aprovado um prêmio total de US$ 727 milhões, cifra 65% superior aos US$ 440 milhões distribuídos na edição anterior.

Bônus por desempenho

Além dos valores fixos, a estrutura inclui premiações adicionais condicionadas ao desempenho esportivo. As seleções recebem valores progressivos conforme avançam nas fases do torneio.

O modelo amplia a diferença de receita entre equipes eliminadas nas fases iniciais e aquelas que chegam às etapas finais.

Custos operacionais cobertos

Parte da premiação tem como objetivo cobrir despesas das delegações. Os recursos são utilizados em viagens, centros de treinamento, logística e remuneração de profissionais.

A Fifa também reservou mais de US$ 16 milhões para custos adicionais relacionados à participação das equipes no torneio.

Impacto da expansão do torneio

A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções, acima das 32 equipes das edições anteriores. A ampliação eleva o número de participantes e o volume total distribuído em premiações.

O novo formato amplia o alcance financeiro do torneio e aumenta a quantidade de federações beneficiadas pelos recursos.

