Esporte

Copa do Mundo 2026 terá maior prêmio da história do futebol

Valor total da Copa de 2026 cresce 65% e garante mínimo de US$ 12,5 milhões por seleção

Copa do Mundo: prêmio terá valor recorde (Javier Zayas Photography/Getty Images)

Copa do Mundo: prêmio terá valor recorde (Javier Zayas Photography/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 05h32.

Última atualização em 4 de maio de 2026 às 05h32.

A Fifa definiu em US$ 871 milhões o total de premiação da Copa do Mundo de 2026, estabelecendo o maior valor já distribuído na história do torneio.

O montante inclui pagamentos fixos e variáveis, ampliando a participação financeira das seleções e acompanhando a expansão do campeonato.

Valor mínimo por seleção

Cada equipe classificada receberá ao menos US$ 12,5 milhões. O valor é composto por duas parcelas principais: US$ 2,5 milhões para preparação e US$ 10 milhões pela qualificação.

Os pagamentos garantidos funcionam como base financeira para todas as seleções participantes, independentemente do desempenho em campo.

Aumento em relação a 2022

Os valores foram ampliados em comparação com a Copa do Catar. A verba de preparação subiu de US$ 1,5 milhão para US$ 2,5 milhões. Já o pagamento pela participação passou de US$ 9 milhões para US$ 10 milhões.

Em dezembro, a entidade havia aprovado um prêmio total de US$ 727 milhões, cifra 65% superior aos US$ 440 milhões distribuídos na edição anterior.

Bônus por desempenho

Além dos valores fixos, a estrutura inclui premiações adicionais condicionadas ao desempenho esportivo. As seleções recebem valores progressivos conforme avançam nas fases do torneio.

O modelo amplia a diferença de receita entre equipes eliminadas nas fases iniciais e aquelas que chegam às etapas finais.

Custos operacionais cobertos

Parte da premiação tem como objetivo cobrir despesas das delegações. Os recursos são utilizados em viagens, centros de treinamento, logística e remuneração de profissionais.

A Fifa também reservou mais de US$ 16 milhões para custos adicionais relacionados à participação das equipes no torneio.

Copa do Mundo 2026: veja a tabela completa da fase de grupos à final

Impacto da expansão do torneio

A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções, acima das 32 equipes das edições anteriores. A ampliação eleva o número de participantes e o volume total distribuído em premiações.

O novo formato amplia o alcance financeiro do torneio e aumenta a quantidade de federações beneficiadas pelos recursos.

Premiações estimadas — Copa do Mundo 2026
Valores em milhões de dólares (USD)

Posição final
2022 (USD mi)
2026 (USD mi)

🏆 Campeão
42,0
53,5

🥈 Vice-campeão
30,0
36,5

🥉 3º lugar
27,0
32,5

4º lugar
25,0
30,5

5º–8º lugar (cada)
17,0
22,5

9º–16º lugar (cada)
13,0
18,5

17º–32º lugar (cada)
9,0
14,5

33º–48º lugar (cada)
★ Novo na Copa de 48 seleções
12,5

Fontes: FIFA 2019–2022 investments/expenses; FIFA Council increases record financial distribution to all 48 Participating Member Associations at the FIFA World Cup 2026™; FIFA Council approves record-breaking FIFA World Cup 2026™ financial contribution.
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