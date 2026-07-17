Europa x América do Sul: quem tem mais títulos de Copa do Mundo?

Copa do Mundo: Final será disputada novamente por um europeu e sul-americano (Reprodução/Instagram/@fifaworldcup)
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Publicado em 17 de julho de 2026 às 11h12.
Ao longo da história da Copa do Mundo, o duelo entre Europa e América do Sul sempre definiu os rumos do futebol mundial. Desde 1930, os dois continentes concentram todos os títulos da competição e construíram uma rivalidade que atravessa gerações, estilos de jogo e diferentes épocas.
A final entre Argentina e Espanha no Mundial de 2026 deve deixar o torneio ainda mais equilibrado. Mas, afinal, quem venceu mais decisões de Mundial?
Mesmo com o tetra argentino, as seleções europeias seguem na frente no número de conquistas. São 12 títulos da Europa, contra 10 da América do Sul.
A vantagem foi construída principalmente a partir dos anos 2000, quando o continente viveu seu período mais dominante. Entre 2006 e 2018, Itália, Espanha, Alemanha e França conquistaram quatro Copas consecutivas. A sequência só foi interrompida em 2022, quando a Argentina voltou ao topo do mundo.
As finais entre seleções dos dois continentes sempre carregaram um peso especial. Elas colocam frente a frente duas escolas diferentes de futebol: de um lado, equipes frequentemente associadas à organização tática e ao jogo coletivo; do outro, seleções marcadas pela técnica, criatividade e intensidade emocional.
Até 2026, foram 13 finais entre europeus e sul-americanos.
A América do Sul leva vantagem nesse confronto direto, com 8 vitórias, contra 5 da Europa.
Embora a Europa tenha mais títulos no total, a América do Sul continua mostrando força quando o adversário é justamente um europeu em uma decisão. Argentina, Brasil e Uruguai foram responsáveis por boa parte dessas vitórias e ajudaram a consolidar a tradição do continente em grandes finais.
O cenário também mostra como o futebol mundial vive ciclos. A Europa dominou boa parte do século XXI, impulsionada por ligas nacionais fortes, investimentos elevados e centros de treinamento cada vez mais modernos. Em contrapartida, a América do Sul respondeu com seleções que mantiveram uma identidade muito clara, baseada na qualidade técnica, na competitividade e na capacidade de decidir jogos sob pressão.