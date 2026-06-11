Como a CazéTV virou um negócio bilionário e mudou a transmissão esportiva

A CazéTV nasceu há poucos anos, mas já se transformou em um dos casos de negócio mais comentados do mercado de mídia esportiva. O projeto liderado por Casimiro Miguel e pelos executivos Sérgio Lopes e Edgar Diniz mudou a forma como milhões de brasileiros acompanham competições esportivas e se consolidou como um dos principais players da Copa do Mundo de 2026.

A trajetória da empresa foi tema de um episódio do podcast da ACE Ventures com participação de Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME, que acompanhou os bastidores da operação e produziu a reportagem de capa da revista sobre o fenômeno.

De uma oportunidade no digital ao maior palco do futebol

Segundo Lucas Amorim, a história começou a ganhar forma em 2022, quando uma mudança no mercado de direitos esportivos abriu espaço para novas iniciativas.

Antes mesmo da Copa do Mundo do Catar, Casimiro já havia demonstrado força de audiência ao transmitir partidas do Campeonato Brasileiro pela internet. Um dos marcos foi um jogo entre Athletico Paranaense e Vasco, que reuniu cerca de 40 mil assinantes pagos em uma transmissão experimental.

A experiência mostrou que havia espaço para uma linguagem diferente da televisão tradicional. "Aquela conexão que ele tinha com o público jovem, de 20/30 anos, conseguiu ser levada para uma transmissão esportiva", afirmou Amorim durante o podcast.

A Copa de 2022 mudou tudo

A grande virada ocorreu durante a Copa do Mundo do Catar, de 2022. Sérgio Lopes e Edgar Diniz, fundadores da LiveMode e ex-executivos do Esporte Interativo, identificaram uma oportunidade inédita: negociar os direitos digitais do torneio com a Fifa.

A proposta era simples, mas ousada. Em vez de transmitir os jogos apenas em canais tradicionais, a competição chegaria ao público pelo YouTube, com uma linguagem para as redes sociais.

Na conversa, Amorim relembrou que a estreia da CazéTV aconteceu justamente na partida entre Brasil e Sérvia. O sucesso foi imediato.

Nas quartas de final entre Brasil e Croácia, a transmissão registrou mais de seis milhões de espectadores simultâneos, um dos maiores números já registrados na plataforma para um evento esportivo no país.

O modelo de negócio que chamou atenção do mercado

O crescimento da CazéTV não se explica apenas pela audiência. Segundo o diretor, a empresa criou uma proposta comercial diferente para anunciantes ao combinar alcance digital, engajamento e ferramentas de conversão em tempo real.

Em algumas transmissões, patrocinadores conseguiram direcionar espectadores para promoções, compras e serviços durante os jogos, algo difícil de reproduzir na TV tradicional.

De acordo com a avaliação do executivo, essa combinação ajudou a empresa a negociar cotas publicitárias em uma escala comparável à dos grandes eventos esportivos do país.

A nova disputa com a Globo

O crescimento da CazéTV também abriu uma nova frente de competição no mercado. Embora a Globo continue liderando em alcance total, sobretudo na TV aberta, a empresa passou a disputar a atenção do público mais jovem com a plataforma criada por Casimiro.

Para Amorim, a disputa deixou de ser apenas uma questão de audiência. "A qualidade da conexão com o público e a capacidade de gerar engajamento passaram a ter um peso tão importante quanto os números absolutos", afirmou.

O próximo passo da CazéTV

A estratégia da empresa agora vai além das transmissões esportivas. Amorim destacou que a LiveMode já iniciou sua expansão internacional, com o anúncio de uma operação em Portugal e passou a contar com a participação de Cristiano Ronaldo no projeto local.

Ao mesmo tempo, a companhia investe em eventos presenciais, produtos licenciados e iniciativas para fortalecer a comunidade criada em torno da marca.

Apesar da diversificação dos negócios e da proximidade com o universo do entretenimento, informações compartilhadas pelo diretor indicam que Casimiro pretende manter o esporte como o principal foco da operação.

A aposta é transformar a relação entre torcedores, criadores de conteúdo e transmissões esportivas em um modelo cada vez mais integrado — uma fórmula que ajudou a transformar a CazéTV em um dos negócios mais relevantes da mídia brasileira nos últimos anos.