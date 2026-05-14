Exclusivo: Cristiano Ronaldo vira sócio da LiveModeTV, do grupo da CazéTV

Semanas antes do início da Copa do Mundo de 2026, a LiveMode — dona da CazéTV — anunciou uma parceria com o jogador Cristiano Ronaldo. O atleta passa, a partir desta quarta-feira, 14, a ser sócio estratégico e acionista da LiveModeTV.

A notícia foi obtida pela EXAME com exclusividade. A parceria faz parte do projeto de expansão global da empresa, que já havia anunciado, em dezembro do ano passado, a estreia em Portugal para 2026.

“A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. Ele pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais”, disse o jogador português sobre a parceria.

A LiveMode, sediada no Brasil, tem atuado na construção de comunidades digitais em torno de transmissões esportivas ao vivo desde 2017. Em 2022, juntou-se à CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, para transmitir 32 jogos da Copa do Mundo. Depois veio a Copa do Mundo Feminina 2023, a Copa Intercontinental da Fifa e a nova versão do Mundial de Clubes.

Como mostrou a reportagem de capa da EXAME em janeiro deste ano, em 2025, a CazéTV alcançou mais de 60 milhões de espectadores únicos em 90 dias e registrou 3,7 bilhões de visualizações apenas no YouTube. Quatro anos depois da primeira parceria, o canal de Casimiro será a única emissora do Brasil a transmitir todos os 104 jogos da Copa 2026, em parceria com o YouTube.

Qual será o papel de Cristiano Ronaldo na LiveMode?

Com a chegada de CR7 como acionista, a tendência é que a LiveMode ganhe cada vez mais espaço em território internacional pelo YouTube e pelas redes sociais, a começar pela Europa. Hoje, Cristiano Ronaldo alcança mais de 1,2 bilhão de pessoas por meio de seus canais dedicados no YouTube e redes sociais.

Somado ao alcance, a parceria também é estratégica para diversificação de investimentos. Embora a LiveMode não tenha compartilhado o percentual de participação do jogador na empresa, CR7 é reconhecido como um dos mais bem pagos do futebol.

O salário atual do jogador no Al-Nassr, por exemplo, é estimado em cerca de € 400 milhões por ano (aproximadamente R$ 2,5 bilhões), segundo a imprensa internacional.

Até então, o case de maior sucesso (e retorno financeiro) da LiveMode é a CazéTV. Com o streamer, a empresa negociou 11 cotas de patrocínio para a Copa do Mundo de 2026, com receita estimada em R$ 2 bilhões.

“A chegada de Cristiano Ronaldo como investidor e parceiro estratégico representa uma validação muito poderosa do que construímos até aqui e dos nossos planos para o futuro”, conta Thiago Tourinho, sócio da LiveMode. “Juntos, queremos ampliar nosso papel no fortalecimento do ecossistema esportivo internacional, trabalhando ao lado de parceiros consolidados para expandir o acesso e criar novas formas complementares para que os fãs vivenciem os esportes que amam.”

A transmissão da Copa do Mundo 2026 em Portugal marca o início da operação internacional da LiveModeTV. O canal exibirá diariamente o melhor jogo do dia no YouTube em um formato acessível e digital.