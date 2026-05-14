Exclusivo: Cristiano Ronaldo vira sócio da LiveModeTV, do grupo da CazéTV

Cristiano Ronaldo no LiveMode: jogador vira acionista da dona da CazéTV ( Image Photo Agency/Getty Images)
Repórter de Casual
Publicado em 14 de maio de 2026 às 05h43.
Última atualização em 14 de maio de 2026 às 05h50.
Semanas antes do início da Copa do Mundo de 2026, a LiveMode — dona da CazéTV — anunciou uma parceria com o jogador Cristiano Ronaldo. O atleta passa, a partir desta quarta-feira, 14, a ser sócio estratégico e acionista da LiveModeTV.
A notícia foi obtida pela EXAME com exclusividade. A parceria faz parte do projeto de expansão global da empresa, que já havia anunciado, em dezembro do ano passado, a estreia em Portugal para 2026.
“A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. Ele pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais”, disse o jogador português sobre a parceria.
A LiveMode, sediada no Brasil, tem atuado na construção de comunidades digitais em torno de transmissões esportivas ao vivo desde 2017. Em 2022, juntou-se à CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, para transmitir 32 jogos da Copa do Mundo. Depois veio a Copa do Mundo Feminina 2023, a Copa Intercontinental da Fifa e a nova versão do Mundial de Clubes.
Como mostrou a reportagem de capa da EXAME em janeiro deste ano, em 2025, a CazéTV alcançou mais de 60 milhões de espectadores únicos em 90 dias e registrou 3,7 bilhões de visualizações apenas no YouTube. Quatro anos depois da primeira parceria, o canal de Casimiro será a única emissora do Brasil a transmitir todos os 104 jogos da Copa 2026, em parceria com o YouTube.
Com a chegada de CR7 como acionista, a tendência é que a LiveMode ganhe cada vez mais espaço em território internacional pelo YouTube e pelas redes sociais, a começar pela Europa. Hoje, Cristiano Ronaldo alcança mais de 1,2 bilhão de pessoas por meio de seus canais dedicados no YouTube e redes sociais.
Somado ao alcance, a parceria também é estratégica para diversificação de investimentos. Embora a LiveMode não tenha compartilhado o percentual de participação do jogador na empresa, CR7 é reconhecido como um dos mais bem pagos do futebol.
O salário atual do jogador no Al-Nassr, por exemplo, é estimado em cerca de € 400 milhões por ano (aproximadamente R$ 2,5 bilhões), segundo a imprensa internacional.
Até então, o case de maior sucesso (e retorno financeiro) da LiveMode é a CazéTV. Com o streamer, a empresa negociou 11 cotas de patrocínio para a Copa do Mundo de 2026, com receita estimada em R$ 2 bilhões.
“A chegada de Cristiano Ronaldo como investidor e parceiro estratégico representa uma validação muito poderosa do que construímos até aqui e dos nossos planos para o futuro”, conta Thiago Tourinho, sócio da LiveMode. “Juntos, queremos ampliar nosso papel no fortalecimento do ecossistema esportivo internacional, trabalhando ao lado de parceiros consolidados para expandir o acesso e criar novas formas complementares para que os fãs vivenciem os esportes que amam.”
A transmissão da Copa do Mundo 2026 em Portugal marca o início da operação internacional da LiveModeTV. O canal exibirá diariamente o melhor jogo do dia no YouTube em um formato acessível e digital.