Gabriel Medina enfrenta Griffin Colapinto na final da WSL em Portugal

Gabriel Medina está na final masculina da etapa de Peniche, em Portugal, da World Surf League (WSL) de 2026. O surfista venceu Ítalo Ferreira na semifinal brasileira desta sexta-feira, 23, por 11,67 a 10,10, e agora enfrenta o norte-americano Griffin Colapinto na disputa pelo título. A decisão está prevista para às 12h15, no horário de Brasília.

Tricampeão mundial, Medina busca mais uma conquista no circuito em uma temporada importante para a disputa pelo título geral. O surfista de Maresias, no litoral paulista, chegou à semifinal depois de superar o australiano Morgan Cibilic nas quartas de final, por 10,60 a 10,00.

Nesta etapa, Medina precisou superar um compatriota para garantir presença na decisão. Diante de Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019 e ouro olímpico em Tóquio 2020, o brasileiro conseguiu o melhor somatório da bateria, com 11,67 pontos, contra 10,10 do adversário.

Do outro lado da chave, Griffin Colapinto eliminou Yago Dora, atual campeão mundial, para avançar à final. O norte-americano chegou à semifinal após uma disputa equilibrada contra o havaiano Seth Moniz nas quartas de final, vencida por 14,50 a 14,17.

A decisão reúne dois surfistas que já conquistaram a etapa portuguesa. Medina venceu em Peniche em 2017, enquanto Colapinto levantou o troféu em 2022 e 2024. O confronto também coloca frente a frente atletas que seguem na disputa por pontos importantes na reta final da temporada.

O que está em jogo na etapa de Peniche?

A etapa portuguesa é a décima do calendário de 2026 e uma das três últimas oportunidades para os surfistas somarem pontos antes da definição do campeonato. Depois de Peniche, o circuito segue para Siargao, nas Filipinas, e termina em Pipeline, no Havaí.

Medina ocupa a quinta posição do ranking mundial, enquanto Yago Dora lidera a classificação e Italo Ferreira aparece em segundo lugar. Com a vitória na semifinal, o paulista garantiu a chance de conquistar pontos importantes para reduzir a diferença em relação aos primeiros colocados.

O Brasil também mantém a tradição recente de protagonismo no circuito. O país conquistou oito títulos mundiais masculinos nas últimas 12 temporadas e busca ampliar essa marca em 2026.