Gabriel Medina enfrenta Griffin Colapinto na final da WSL em Portugal

Gabriel Medina: surfista brasileiro é finalista da WSL 2026 (Manel Geada/World Surf League)
Colaboradora
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12h30.
Gabriel Medina está na final masculina da etapa de Peniche, em Portugal, da World Surf League (WSL) de 2026. O surfista venceu Ítalo Ferreira na semifinal brasileira desta sexta-feira, 23, por 11,67 a 10,10, e agora enfrenta o norte-americano Griffin Colapinto na disputa pelo título. A decisão está prevista para às 12h15, no horário de Brasília.
Tricampeão mundial, Medina busca mais uma conquista no circuito em uma temporada importante para a disputa pelo título geral. O surfista de Maresias, no litoral paulista, chegou à semifinal depois de superar o australiano Morgan Cibilic nas quartas de final, por 10,60 a 10,00.
Nesta etapa, Medina precisou superar um compatriota para garantir presença na decisão. Diante de Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019 e ouro olímpico em Tóquio 2020, o brasileiro conseguiu o melhor somatório da bateria, com 11,67 pontos, contra 10,10 do adversário.
Do outro lado da chave, Griffin Colapinto eliminou Yago Dora, atual campeão mundial, para avançar à final. O norte-americano chegou à semifinal após uma disputa equilibrada contra o havaiano Seth Moniz nas quartas de final, vencida por 14,50 a 14,17.
A decisão reúne dois surfistas que já conquistaram a etapa portuguesa. Medina venceu em Peniche em 2017, enquanto Colapinto levantou o troféu em 2022 e 2024. O confronto também coloca frente a frente atletas que seguem na disputa por pontos importantes na reta final da temporada.
A etapa portuguesa é a décima do calendário de 2026 e uma das três últimas oportunidades para os surfistas somarem pontos antes da definição do campeonato. Depois de Peniche, o circuito segue para Siargao, nas Filipinas, e termina em Pipeline, no Havaí.
Medina ocupa a quinta posição do ranking mundial, enquanto Yago Dora lidera a classificação e Italo Ferreira aparece em segundo lugar. Com a vitória na semifinal, o paulista garantiu a chance de conquistar pontos importantes para reduzir a diferença em relação aos primeiros colocados.
O Brasil também mantém a tradição recente de protagonismo no circuito. O país conquistou oito títulos mundiais masculinos nas últimas 12 temporadas e busca ampliar essa marca em 2026.