Esporte

Brasileirão 2026: veja os horários e onde assistir aos jogos da 32ª rodada

Cruzeiro e Remo abrem a rodada nesta sexta-feira, 23; veja a programação até segunda-feira, 26

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 11h22.

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O Campeonato Brasileiro volta nesta sexta-feira, 23, após os jogos das semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Cruzeiro e Remo abrem a 32ª rodada às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O sábado, 24, concentra sete partidas, entre elas Vasco x Corinthians, em São Januário, e Palmeiras x Bragantino, na Arena Barueri. A rodada termina na segunda-feira, 26, com Coritiba x Grêmio, no Couto Pereira, e Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã.

Confira os horários, os estádios e onde assistir a cada confronto. Todos os horários são de Brasília.

Jogos de sexta-feira, 23 de outubro

Cruzeiro x Remo

  • Horário: 20h
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte
  • Onde assistir: Premiere e SporTV

Jogos de sábado, 24 de outubro

Internacional x Botafogo

  • Horário: 16h30
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
  • Onde assistir: Globo e Premiere

Vitória x Athletico-PR

  • Horário: 16h30
  • Local: Barradão, em Salvador
  • Onde assistir: TV Globo, Premiere e ge TV

Mirassol x São Paulo

  • Horário: 16h30
  • Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol
  • Onde assistir: Globo e Premiere

Vasco x Corinthians

  • Horário: 18h30
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro
  • Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV

Palmeiras x Bragantino

  • Horário: 18h30
  • Local: Arena Barueri, em Barueri
  • Onde assistir: Premiere

Chapecoense x Fluminense

  • Horário: 19h30
  • Local: Arena Condá, em Chapecó
  • Onde assistir: Amazon Prime

Santos x Bahia

  • Horário: 21h
  • Local: Vila Belmiro, em Santos
  • Onde assistir: Premiere e SporTV

Jogos de segunda-feira, 26 de outubro

Coritiba x Grêmio

  • Horário: 19h30
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba
  • Onde assistir: Premiere

Flamengo x Atlético-MG

  • Horário: 20h
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Onde assistir: Premiere e SporTV
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