Brasileirão 2026: veja os horários e onde assistir aos jogos da 32ª rodada

O Campeonato Brasileiro volta nesta sexta-feira, 23, após os jogos das semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Cruzeiro e Remo abrem a 32ª rodada às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte.
O sábado, 24, concentra sete partidas, entre elas Vasco x Corinthians, em São Januário, e Palmeiras x Bragantino, na Arena Barueri. A rodada termina na segunda-feira, 26, com Coritiba x Grêmio, no Couto Pereira, e Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã.
Confira os horários, os estádios e onde assistir a cada confronto. Todos os horários são de Brasília.
Jogos de sexta-feira, 23 de outubro
Cruzeiro x Remo
- Horário: 20h
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte
- Onde assistir: Premiere e SporTV
Jogos de sábado, 24 de outubro
Internacional x Botafogo
- Horário: 16h30
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
- Onde assistir: Globo e Premiere
Vitória x Athletico-PR
- Horário: 16h30
- Local: Barradão, em Salvador
- Onde assistir: TV Globo, Premiere e ge TV
Mirassol x São Paulo
- Horário: 16h30
- Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol
- Onde assistir: Globo e Premiere
Vasco x Corinthians
- Horário: 18h30
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro
- Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV
Palmeiras x Bragantino
- Horário: 18h30
- Local: Arena Barueri, em Barueri
- Onde assistir: Premiere
Chapecoense x Fluminense
- Horário: 19h30
- Local: Arena Condá, em Chapecó
- Onde assistir: Amazon Prime
Santos x Bahia
- Horário: 21h
- Local: Vila Belmiro, em Santos
- Onde assistir: Premiere e SporTV
Jogos de segunda-feira, 26 de outubro
Coritiba x Grêmio
- Horário: 19h30
- Local: Couto Pereira, em Curitiba
- Onde assistir: Premiere
Flamengo x Atlético-MG
- Horário: 20h
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Onde assistir: Premiere e SporTV