Copa do Mundo 2026: quais seleções chegam como favoritas ao título?

Copa do Mundo: previsões não marcam uma grande favorita ao título (Divulgação / Adidas)
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Publicado em 11 de junho de 2026 às 06h03.
Última atualização em 11 de junho de 2026 às 06h17.
A poucas horas do início da Copa do Mundo de 2026, existe um consenso entre casas de apostas, modelos estatísticos e especialistas: a disputa pelo título está bastante aberta. Ainda assim, algumas seleções aparecem repetidamente no topo das projeções e se destacam como principais candidatas ao troféu.
A análise das principais previsões divulgadas até esta quarta-feira, 10, incluindo projeções de casas de apostas, supercomputadores e especialistas, indica um cenário relativamente claro para a Copa do Mundo de 2026. Espanha, França, Inglaterra, Brasil e Argentina aparecem de forma recorrente nos rankings e são apontados como os principais candidatos a levantar a taça.
Atual campeã da Eurocopa e dona de uma das gerações mais talentosas do futebol mundial, a Espanha chega ao Mundial ocupando o topo de diversas listas de favoritismo.
As principais casas de apostas colocam os espanhóis na liderança ou dividindo a primeira posição com a França. Além disso, rankings elaborados por veículos especializados e modelos estatísticos também apontam a equipe como a seleção mais forte do momento.
Com uma base formada por jogadores como Lamine Yamal, Pedri e Rodri, a Fúria chega à América do Norte embalada por resultados consistentes nos últimos anos.
Se existe uma seleção capaz de rivalizar com a Espanha no favoritismo, é a França.
Os franceses aparecem em todas as projeções entre os três primeiros colocados e dividem a liderança em diversos mercados de apostas. O principal trunfo segue sendo a qualidade do elenco, considerado por muitos especialistas o mais completo da competição.
Liderada por Kylian Mbappé, a seleção comandada por Didier Deschamps busca repetir o sucesso de 2018 e voltar à final após o vice-campeonato conquistado em 2022.
Há anos a Inglaterra figura entre as seleções mais fortes do planeta, mas ainda busca converter o talento de seus jogadores em uma conquista mundial.
Mesmo assim, os ingleses aparecem constantemente entre o terceiro e o quarto lugar nos levantamentos de favoritismo. A combinação entre experiência e juventude mantém a equipe entre as mais respeitadas do torneio.
Nomes como Harry Kane e Jude Bellingham sustentam as esperanças inglesas.
Apesar do domínio europeu nas previsões, as duas principais forças da América do Sul seguem fortemente cotadas.
O Brasil costuma aparecer entre a quarta e a quinta posição nos rankings. A expectativa gira em torno do potencial ofensivo liderado por Vinícius Júnior e da tentativa de encerrar um jejum que dura desde 2002.
Já a Argentina chega como atual campeã mundial. Embora apareça ligeiramente atrás de Espanha, França e Inglaterra em boa parte das projeções, a seleção segue sendo tratada como uma ameaça real em qualquer cenário de mata-mata.
Em praticamente todas as análises, Portugal surge logo atrás do grupo principal de candidatos. A seleção portuguesa é frequentemente apontada como a maior da "segunda prateleira" da competição, aparecendo à frente de equipes como Alemanha, Holanda e Marrocos em diversos levantamentos.
A combinação entre veteranos experientes e uma nova geração talentosa faz com que muitos analistas considerem Portugal um dos principais candidatos a surpreender.
Além dos favoritos tradicionais, algumas equipes surgem com frequência nas listas de possíveis surpresas:
Marrocos tenta repetir a histórica campanha de 2022, enquanto a Noruega é considerada por diversos analistas como a principal candidata a "zebra" da competição, graças a um time liderado pelo astro Erling Haaland.