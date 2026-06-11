Copa do Mundo 2026: quais seleções chegam como favoritas ao título?

A poucas horas do início da Copa do Mundo de 2026, existe um consenso entre casas de apostas, modelos estatísticos e especialistas: a disputa pelo título está bastante aberta. Ainda assim, algumas seleções aparecem repetidamente no topo das projeções e se destacam como principais candidatas ao troféu.

A análise das principais previsões divulgadas até esta quarta-feira, 10, incluindo projeções de casas de apostas, supercomputadores e especialistas, indica um cenário relativamente claro para a Copa do Mundo de 2026. Espanha, França, Inglaterra, Brasil e Argentina aparecem de forma recorrente nos rankings e são apontados como os principais candidatos a levantar a taça.

Espanha lidera a maioria das projeções

Atual campeã da Eurocopa e dona de uma das gerações mais talentosas do futebol mundial, a Espanha chega ao Mundial ocupando o topo de diversas listas de favoritismo.

As principais casas de apostas colocam os espanhóis na liderança ou dividindo a primeira posição com a França. Além disso, rankings elaborados por veículos especializados e modelos estatísticos também apontam a equipe como a seleção mais forte do momento.

Com uma base formada por jogadores como Lamine Yamal, Pedri e Rodri, a Fúria chega à América do Norte embalada por resultados consistentes nos últimos anos.

França segue entre as principais candidatas

Se existe uma seleção capaz de rivalizar com a Espanha no favoritismo, é a França.

Os franceses aparecem em todas as projeções entre os três primeiros colocados e dividem a liderança em diversos mercados de apostas. O principal trunfo segue sendo a qualidade do elenco, considerado por muitos especialistas o mais completo da competição.

Liderada por Kylian Mbappé, a seleção comandada por Didier Deschamps busca repetir o sucesso de 2018 e voltar à final após o vice-campeonato conquistado em 2022.

Inglaterra tenta transformar potencial em título

Há anos a Inglaterra figura entre as seleções mais fortes do planeta, mas ainda busca converter o talento de seus jogadores em uma conquista mundial.

Mesmo assim, os ingleses aparecem constantemente entre o terceiro e o quarto lugar nos levantamentos de favoritismo. A combinação entre experiência e juventude mantém a equipe entre as mais respeitadas do torneio.

Nomes como Harry Kane e Jude Bellingham sustentam as esperanças inglesas.

Brasil e Argentina lideram a esperança sul-americana

Apesar do domínio europeu nas previsões, as duas principais forças da América do Sul seguem fortemente cotadas.

O Brasil costuma aparecer entre a quarta e a quinta posição nos rankings. A expectativa gira em torno do potencial ofensivo liderado por Vinícius Júnior e da tentativa de encerrar um jejum que dura desde 2002.

Já a Argentina chega como atual campeã mundial. Embora apareça ligeiramente atrás de Espanha, França e Inglaterra em boa parte das projeções, a seleção segue sendo tratada como uma ameaça real em qualquer cenário de mata-mata.

Portugal corre por fora

Em praticamente todas as análises, Portugal surge logo atrás do grupo principal de candidatos. A seleção portuguesa é frequentemente apontada como a maior da "segunda prateleira" da competição, aparecendo à frente de equipes como Alemanha, Holanda e Marrocos em diversos levantamentos.

A combinação entre veteranos experientes e uma nova geração talentosa faz com que muitos analistas considerem Portugal um dos principais candidatos a surpreender.

Os azarões perigosos

Além dos favoritos tradicionais, algumas equipes surgem com frequência nas listas de possíveis surpresas:

Alemanha

Holanda

Marrocos

Noruega

Croácia

Marrocos tenta repetir a histórica campanha de 2022, enquanto a Noruega é considerada por diversos analistas como a principal candidata a "zebra" da competição, graças a um time liderado pelo astro Erling Haaland.