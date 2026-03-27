Anúncios no ChatGPT já renderam US$ 100 milhões em receitas

O plano de adicionar anúncios aos serviços do ChatGPT já se mostrou vantajoso para a OpenAI. Conforme a Reuters, um porta-voz informou que o novo modelo de negócios alcançou US$ 100 milhões em receita anualizada ao longo de seis semanas, mostrando adoção rápida ao formato de publicidade revelado em janeiro por Sam Altman.

"Não estamos observando nenhum impacto nas métricas de confiança do consumidor, baixas taxas de rejeição de anúncios e melhorias contínuas na relevância dos anúncios à medida que aprendemos com o feedback", comentou a empresa. Hoje, 85% dos usuários da inteligência artificial possuem contas que permitem a exibição de anúncios, mas somente 20% são perfis direcionados para a exibição diária de ações publicitárias.

A atualização de monetização só alcançou usuários dos Estados Unidos, mas é esperado que testes comecem a ser feitos na Austrália, na Nova Zelândia e no Canadá nas próximas semanas. A reportagem também diz que 600 anunciantes ingressaram no programa com foco publicitário; 80% das empresas são de pequeno ou médio porte, disse o porta-voz à Reuters.

Busca por monetização reflete momento da OpenAI

O crescimento é significativo para a OpenAI, que mudou de ideia sobre anúncios na plataforma ao perceber que desejaria triplicar sua receita em 2026. Os US$ 13 bilhões registrados no último ano já foram insuficientes para sustentar o ritmo de expansão da companhia comandada por Altman, fazendo até com que o executivo voltasse atrás em sua posição sobre campanhas publicitárias nas conversas com o ChatGPT.

Em entrevistas passadas, ele afirmou que inserir publicidade nas respostas da IA poderia comprometer a confiança dos usuários e deveria ser "o último recurso". Outras iniciativas, como parcerias com fundos soberanos e investidores da Arábia Saudita, também estão no radar do executivo. As alterações em busca de retorno financeiro mais lucrativo foram definidas com o objetivo de aumentar a base pagante de usuários, que hoje é apenas 6%.

A contratação de Dave Dugan, ex-executivo de publicidade da Meta, para liderar a área global de anúncios da OpenAI reforça o compromisso com a expansão dos negócios. O movimento também aproxima a startup de IA do modelo adotado por grandes plataformas de tecnologia, que oferecem serviços gratuitos ou mais baratos em troca de receita publicitária; a diferença é a necessidade de convencer usuários que os anúncios não irão interferir em como ocorrem as conversas com o ChatGPT.

Analistas de mercado, porém, acreditam que a OpenAI precisa direcionar esforços para atender a desejos de empresas a partir da venda de pacotes. Sarah Frier, chefe da divisão financeira da OpenAI, disse anteriormente que o foco crescente em aplicações voltadas à pesquisa científica pode gerar descobertas com potencial comercial relevante. A fala de Frier sinaliza positivamente para o desenvolvimento de soluções corporativas que bancos como o UBS apontaram como um alívio financeiro para a empresa.