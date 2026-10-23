Spotify transforma trajetória de Jão em cartas e emoção em 'Cada Memória Que Nos Trouxe Até Aqui'

Oito anos de carreira, quatro álbuns e uma legião de fãs que cresceu com suas músicas. O vídeo “Cada Memória Que Nos Trouxe Até Aqui”, lançado pelo Spotify nesta sexta-feira, 23, revisita a trajetória de Jão e a conexão construída com o público ao longo desse percurso. Gravado em um evento realizado em agosto, o projeto resgata uma noite marcada por canções, lembranças e homenagens que ajudam a contar a história do cantor pop brasileiro.

No evento, Jão recebeu fãs para uma prévia da Turnê Memórias Póstumas, com palco 360°, decoração de flores e um repertório musical que percorreu diferentes fases de sua carreira. A experiência ganhou um elemento extra com a participação do Spotify: cartas escritas por pessoas próximas ao artista, lidas pela atriz Isabel Teixeira, que revelam um lado mais íntimo de sua história.

A noite começou com uma apresentação de “Ainda Te Amo”, que não foi single na era Lobos, mas segue sendo uma das favoritas dos fãs (e do próprio Jão, como ele confessa na apresentação) desde o seu lançamento em 2018.

A música foi seguida por uma emocionante leitura da carta de Catarina Romania, mãe do cantor. “Eu queria que as pessoas conhecessem o João, soubessem como você é em uma festa, como cuida de seus gatos ou como abraça sua irmã enquanto dão risada. Mas algumas coisas são muito raras", afirma Catarina.

Rara, talvez seja a palavra correta para descrever a carreira de Jão e o fenômeno que um menino de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, se tornou. Sua primeira e mais recente apresentação da Turnê Memórias Póstumas bateu recorde de público no Nubank Parque, com mais de 60 mil pessoas presentes.

Rara talvez seja a palavra correta para descrever a trajetória de Jão e a dimensão que sua carreira alcançou desde que o menino de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, começou a conquistar o público. Sua estreia na Turnê Memórias Póstumas, no Nubank Parque, reuniu mais de 60 mil pessoas.

Jão transforma a conexão com os fãs em legado

No Spotify, Jão soma 2,6 milhões de ouvintes mensais. Mas a dimensão de sua carreira vai além dos números. Ao longo dos anos, o cantor construiu uma linguagem própria com os fãs, marcada por cartas que transformam sentimentos e experiências pessoais em parte de sua história musical.

A troca começou com o próprio Jão, que entregava uma carta a um fã sortudo em cada apresentação da Superturnê, em 2024. Agora, em “Cada Memória Que Nos Trouxe Até Aqui”, os fãs retribuem o carinho por meio de cartas lidas durante a apresentação.

Uma delas é a de Vittoriano, lida após “A Última Noite”, faixa do álbum Anti-Herói, lançado em 2019. No texto, ele relembra sua trajetória acompanhando o crescimento da carreira de Jão, transformando uma experiência individual em um retrato da relação construída entre o artista e seu público.

O relato está entre os momentos mais emocionantes da noite e ajuda a entender por que essa conexão vai além das músicas. A lealdade e a identificação entre Jão e a chamada “alcateia” fazem parte da experiência de acompanhar o cantor — e as cartas dão forma a esse vínculo, que passa dos palcos para a vida dos fãs.

Parte do repertório que alimenta essa conexão vem de "Pirata", álbum lançado em 2021 e um dos marcos da carreira do cantor. O disco trouxe sucessos como “Meninos e Meninas”, “Idiota” e “Acontece”, faixa que representa a era na apresentação.

De 'Lobos' a 'Super', a trajetória de Jão

Apesar da popularidade de “Acontece” e do álbum que a canção representa, é difícil competir com a grandeza da era “Super”. Dos chapéus vermelhos que dominam qualquer espaço, as estrelas entalhadas em cada detalhe, o nome representa bem o estrelato alcançado por Jão em 2023.

Com três datas esgotadas no Nubank Parque e dezenas de outras ao redor do país, Jão descreveu a época como algo transformador. “Antes eu precisava estar no palco e precisava cantar. Agora eu sinto que eu quero.”

“Locadora”, música do “Super” que ganhou versão estendida na versão deluxe, é uma força por si só. Queridinha entre os fãs, a canção ganhou pontos a mais com o público pelas referências a Pedro Tófani, namorado, parceiro criativo e autor da última carta escrita para Jão no evento.

Pedro, que é um dos compositores creditados ao lado de Jão no álbum “Memórias Póstumas” — inclusive em uma canção solo —, escreve sobre o mesmo crescimento que foi discutido durante toda a noite, mas de uma perspectiva um pouco diferente.

As memórias de mineiro trazem um pequeno fragmento dos anos universitários de Jão, de sua vida pessoal e da construção da carreira pela visão de quem está por trás da cortina, ajudando a fazer tudo acontecer: “Nunca mais teremos 31, aqui, agora, com esses corpos bonitos, celebrando esse disco que você lançou há tão pouco tempo e que, para mim, já é o mais importante da sua carreira”.

Não é surpresa que a música final escolhida por Jão seja “Por Você”, canção dedicada ao namorado em seu novo álbum, e uma das favoritas entre a alcateia.

De volta às raízes, é uma carta de Jão que encerra uma noite que quase soa como uma jornada por memórias de seu passado. “Se tudo o que aconteceu diferente do que eu imaginava me trouxe vocês”, declarou o cantor. “É para lá que eu quero continuar indo.”

“Jão: Cada Memória Que Nos Trouxe Até Aqui” acerta em cheio ao transformar uma trajetória em legado e traduzir em música e cartas o amor que conecta Jão aos fãs.