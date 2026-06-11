Da Copa do Mundo ao Super Bowl: veja quais são os eventos esportivos mais assistidos do mundo

Com o início da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 11, o maior evento esportivo do planeta volta a ocupar o centro das atenções. O torneio da Fifa lidera com folga os rankings globais de audiência e alcance, mas está longe de ser o único capaz de mobilizar bilhões de espectadores ao redor do mundo.

Competições como os Jogos Olímpicos, o Tour de France, a Copa do Mundo Feminina e o Super Bowl também figuram entre os maiores fenômenos de audiência do esporte mundial. Algumas concentram o interesse do público em um único jogo; outras mantêm milhões de pessoas acompanhando disputas durante semanas.

A seguir, veja quais são os eventos esportivos mais assistidos do mundo e o tamanho da audiência que cada um deles consegue reunir.

A lista considera indicadores como audiência televisiva, streaming, alcance digital e engajamento do público para identificar os eventos esportivos com maior audiência global.

Quais são os eventos esportivos mais assistidos do mundo?

A lista reúne algumas das competições esportivas mais acompanhadas do planeta. Futebol, Olimpíadas, ciclismo, críquete e rugby aparecem entre as modalidades que registram as maiores audiências internacionais.

Copa do Mundo da Fifa

A Copa do Mundo é considerada o evento esportivo mais assistido do mundo. Segundo a Fifa, a edição realizada no Catar, em 2022, alcançou cerca de 5 bilhões de pessoas em diferentes plataformas ao longo do torneio. Apenas a final entre Argentina e França foi acompanhada por aproximadamente 1,42 bilhão de espectadores.

Disputada a cada quatro anos, a competição reúne seleções de todos os continentes e costuma registrar recordes de audiência em dezenas de países.

Artistas se apresentam no estádio Azteca antes do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul (YURI CORTEZ / AFP/AFP)

Jogos Olímpicos de Verão

Os Jogos Olímpicos de Verão também figuram entre os maiores eventos esportivos do planeta em alcance de público.

A edição de Paris 2024 alcançou mais de 5 bilhões de espectadores ao redor do mundo, impulsionada pela ampla cobertura televisiva e digital, de acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI).

O evento reúne atletas de mais de 200 países e centenas de modalidades esportivas durante pouco mais de duas semanas de competição.

Tour de France

A principal competição de ciclismo do mundo aparece entre os eventos esportivos de maior audiência global. Estimativas do Guinness World Record apontam que o Tour de France alcança cerca de 3,5 bilhões de espectadores ao longo das três semanas de disputa.

Além da transmissão para centenas de países, a prova também atrai milhões de pessoas às estradas francesas todos os anos.

Copa do Mundo Feminina

O crescimento do futebol feminino impulsionou a audiência da competição nos últimos anos, segundo a Fifa.

A Copa do Mundo Feminina de 2023 registrou alcance estimado em cerca de 2 bilhões de espectadores em diferentes plataformas, consolidando o torneio entre os maiores eventos esportivos do planeta.

Jogos Olímpicos de Inverno

Mesmo com alcance menor que os Jogos Olímpicos de Verão, a edição de inverno continua entre os eventos esportivos de maior audiência mundial.

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 alcançaram mais de 2 bilhões de espectadores em todo o mundo, segundo o COI.

Copa do Mundo de Críquete

Pouco popular no Brasil, o críquete domina audiências em mercados gigantes como Índia, Paquistão, Bangladesh, Austrália e Inglaterra.

A Copa do Mundo da modalidade registrou audiência acumulada de aproximadamente 1,6 bilhão de espectadores, figurando entre os maiores eventos esportivos do planeta, segundo dados divulgados pelo International Cricket Council (ICC).

Copa do Mundo de Rugby

O principal torneio do rugby reúne algumas das seleções mais tradicionais da modalidade, incluindo Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra e França.

A edição de 2023 da Copa do Mundo de Rugby ultrapassou 800 milhões de espectadores em todo o mundo, de acordo com o World Rugby.

Final da Liga dos Campeões da UEFA

A decisão da Liga dos Campeões é considerada a partida anual de clubes mais assistida do futebol mundial.

A final de 2024 registrou audiência global estimada em cerca de 145 milhões de espectadores, segundo dados da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).

Super Bowl

A final da NFL domina a audiência da televisão norte-americana e também desperta interesse crescente em outros mercados.

A edição de 2026 alcançou média de 125,6 milhões de espectadores, tornando-se uma das transmissões esportivas mais assistidas da história dos Estados Unidos, segundo a Nielsen, empresa especializada em medição de audiência.

Além do jogo, o evento atrai atenção para o tradicional show do intervalo e para os comerciais exibidos durante a transmissão.

Wimbledon

O torneio mais tradicional do tênis mundial completa a lista. A edição de 2025 registrou 69,3 milhões de acessos digitais e visualizações de vídeo, segundo dados da BBC Sport, o que reflete o alcance global da competição em plataformas digitais.

Disputado desde o século XIX, Wimbledon permanece como uma das competições mais prestigiadas do calendário esportivo internacional.