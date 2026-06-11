Da Copa do Mundo ao Super Bowl: veja quais são os eventos esportivos mais assistidos do mundo

Eventos esportivos: Copa do Mundo, Olimpíadas e Super Bowl estão entre as 10 maiores audiências globais (Imagem gerada por IA/EXAME)
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Publicado em 11 de junho de 2026 às 19h52.
Com o início da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 11, o maior evento esportivo do planeta volta a ocupar o centro das atenções. O torneio da Fifa lidera com folga os rankings globais de audiência e alcance, mas está longe de ser o único capaz de mobilizar bilhões de espectadores ao redor do mundo.
Competições como os Jogos Olímpicos, o Tour de France, a Copa do Mundo Feminina e o Super Bowl também figuram entre os maiores fenômenos de audiência do esporte mundial. Algumas concentram o interesse do público em um único jogo; outras mantêm milhões de pessoas acompanhando disputas durante semanas.
A seguir, veja quais são os eventos esportivos mais assistidos do mundo e o tamanho da audiência que cada um deles consegue reunir.
A lista considera indicadores como audiência televisiva, streaming, alcance digital e engajamento do público para identificar os eventos esportivos com maior audiência global.
A lista reúne algumas das competições esportivas mais acompanhadas do planeta. Futebol, Olimpíadas, ciclismo, críquete e rugby aparecem entre as modalidades que registram as maiores audiências internacionais.
A Copa do Mundo é considerada o evento esportivo mais assistido do mundo. Segundo a Fifa, a edição realizada no Catar, em 2022, alcançou cerca de 5 bilhões de pessoas em diferentes plataformas ao longo do torneio. Apenas a final entre Argentina e França foi acompanhada por aproximadamente 1,42 bilhão de espectadores.
Disputada a cada quatro anos, a competição reúne seleções de todos os continentes e costuma registrar recordes de audiência em dezenas de países.
Os Jogos Olímpicos de Verão também figuram entre os maiores eventos esportivos do planeta em alcance de público.
A edição de Paris 2024 alcançou mais de 5 bilhões de espectadores ao redor do mundo, impulsionada pela ampla cobertura televisiva e digital, de acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI).
O evento reúne atletas de mais de 200 países e centenas de modalidades esportivas durante pouco mais de duas semanas de competição.
A principal competição de ciclismo do mundo aparece entre os eventos esportivos de maior audiência global. Estimativas do Guinness World Record apontam que o Tour de France alcança cerca de 3,5 bilhões de espectadores ao longo das três semanas de disputa.
Além da transmissão para centenas de países, a prova também atrai milhões de pessoas às estradas francesas todos os anos.
O crescimento do futebol feminino impulsionou a audiência da competição nos últimos anos, segundo a Fifa.
A Copa do Mundo Feminina de 2023 registrou alcance estimado em cerca de 2 bilhões de espectadores em diferentes plataformas, consolidando o torneio entre os maiores eventos esportivos do planeta.
Mesmo com alcance menor que os Jogos Olímpicos de Verão, a edição de inverno continua entre os eventos esportivos de maior audiência mundial.
Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 alcançaram mais de 2 bilhões de espectadores em todo o mundo, segundo o COI.
Pouco popular no Brasil, o críquete domina audiências em mercados gigantes como Índia, Paquistão, Bangladesh, Austrália e Inglaterra.
A Copa do Mundo da modalidade registrou audiência acumulada de aproximadamente 1,6 bilhão de espectadores, figurando entre os maiores eventos esportivos do planeta, segundo dados divulgados pelo International Cricket Council (ICC).
O principal torneio do rugby reúne algumas das seleções mais tradicionais da modalidade, incluindo Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra e França.
A edição de 2023 da Copa do Mundo de Rugby ultrapassou 800 milhões de espectadores em todo o mundo, de acordo com o World Rugby.
A decisão da Liga dos Campeões é considerada a partida anual de clubes mais assistida do futebol mundial.
A final de 2024 registrou audiência global estimada em cerca de 145 milhões de espectadores, segundo dados da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).
A final da NFL domina a audiência da televisão norte-americana e também desperta interesse crescente em outros mercados.
A edição de 2026 alcançou média de 125,6 milhões de espectadores, tornando-se uma das transmissões esportivas mais assistidas da história dos Estados Unidos, segundo a Nielsen, empresa especializada em medição de audiência.
Além do jogo, o evento atrai atenção para o tradicional show do intervalo e para os comerciais exibidos durante a transmissão.
O torneio mais tradicional do tênis mundial completa a lista. A edição de 2025 registrou 69,3 milhões de acessos digitais e visualizações de vídeo, segundo dados da BBC Sport, o que reflete o alcance global da competição em plataformas digitais.
Disputado desde o século XIX, Wimbledon permanece como uma das competições mais prestigiadas do calendário esportivo internacional.