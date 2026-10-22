Fifa define sede da primeira Copa do Mundo de Clubes Feminina; saiba tudo do torneio

RESUMO ＋ A entidade Fifa anunciou nesta quinta, 22, que os Estados Unidos sediarão a primeira Copa do Mundo de Clubes Feminina, entre 5 e 30 de janeiro de 2028. O torneio reunirá 19 equipes classificadas por resultados continentais entre 2024 e 2027. O clube brasileiro Corinthians já garantiu vaga após vencer as Libertadores de 2024 e 2025.

A Fifa anunciou que os Estados Unidos serão a sede da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina, marcada para janeiro de 2028. A decisão foi aprovada pelo Conselho da entidade em uma reunião realizada em Zurique, na Suíça, em 15 de outubro, e oficializada nesta quinta, 22.

A escolha dos Estados Unidos levou em consideração a experiência do país na organização de competições internacionais, a infraestrutura disponível e o interesse pelo futebol feminino. Segundo a Fifa, esses fatores pesaram na definição do local para receber o novo torneio.

A competição representa mais um passo na expansão das disputas internacionais entre clubes no futebol feminino. A iniciativa segue o caminho da Copa do Mundo de Clubes masculina, que teve sua primeira edição no formato ampliado em 2025. Com o projeto feminino, a entidade pretende estabelecer uma competição que reúna equipes classificadas a partir de seus resultados esportivos nas principais disputas continentais.

Como será a classificação para o Mundial de Clubes Feminino?

Assim como no torneio masculino, a participação será definida pelo desempenho dos clubes nas principais competições continentais organizadas pelas confederações de cada região. A distribuição das vagas levará em conta os resultados conquistados durante as temporadas de 2024 a 2027.

Dessa forma, os títulos e as campanhas nas competições continentais dentro desse período serão a base para determinar os participantes da edição inaugural. A Fifa ainda deverá detalhar os critérios de distribuição das vagas e os demais aspectos do regulamento da competição.

Vale mencionar que o Brasil já tem o Corinthians confirmado como representante na competição, pois o clube alvinegro venceu as edições de 2024 e de 2025 da Libertadores da América, conquistando acesso automático ao Mundial. Até o momento, outros seis times estão confirmados: Arsenal (Inglaterra), Barcelona (Espanha), Naegohyang Women's FC (Coreia do Sul), Wuhan Jiangda WFC (China), Gotham FC (Estados Unidos) e América (México).

O torneio será disputado entre os dias 5 e 30 de janeiro de 2028 e contará com a presença de 19 clubes espalhados ao redor do mundo.