Premier League barra bets nas camisas, mas anúncios seguem por toda parte

RESUMO ＋ A Premier League, principal divisão do futebol inglês, proibiu marcas de casas de apostas na frente das camisas a partir da temporada 2026/27, mas manteve anúncios em mangas, treinos e placas. Um estudo da Universidade de Bristol identificou 15.571 mensagens publicitárias de apostas na rodada de abertura, com exposição em quase um quinto da transmissão. Os dados serão apresentados ao Parlamento britânico.

A Premier League, principal divisão do futebol inglês, proibiu a exibição de marcas de casas de apostas na parte frontal das camisas dos clubes a partir da temporada 2026/27. A medida, porém, não eliminou a presença das empresas no campeonato: anúncios em placas ao redor do campo, uniformes de treino e mangas das camisas continuam expondo torcedores às marcas.

Um estudo da Universidade de Bristol identificou 15.571 mensagens publicitárias relacionadas a apostas durante a transmissão ao vivo da rodada de abertura da atual temporada no Reino Unido. Quase um quinto do tempo de exibição teve algum tipo de publicidade do setor.

O levantamento representa uma queda de 10,5% em relação à temporada anterior, quando 11 dos 20 clubes da Premier League tinham casas de apostas como patrocinadoras principais. Apesar da redução, o volume de anúncios foi 41% superior ao registrado no fim de semana equivalente de 2023.

Os resultados serão apresentados ao Parlamento britânico em uma sessão sobre a necessidade de novas mudanças nas regras de publicidade. Para parlamentares e pesquisadores, os dados indicam que a retirada das marcas da parte frontal das camisas teve efeito limitado sobre a exposição geral às apostas.

Marcas de apostas continuam aparecendo no futebol inglês

A restrição aprovada pelos clubes da Premier League foi uma decisão voluntária e entrou em vigor na temporada 2026/27. Com isso, o campeonato se tornou a primeira liga esportiva do Reino Unido a retirar esse tipo de patrocínio da parte frontal dos uniformes de jogo. A medida foi discutida no contexto de uma revisão da legislação britânica sobre apostas e buscou reduzir a exposição à publicidade do setor.

A proibição, no entanto, não abrange todas as formas de publicidade ou patrocínio. Empresas de apostas ainda podem manter acordos comerciais com clubes por meio de uniformes de treino, mangas das camisas e placas publicitárias nos estádios.

O estudo da Universidade de Bristol apontou que 72% das mensagens publicitárias identificadas estavam em anúncios ao redor do campo. Além disso, alguns dos principais clubes ingleses mantiveram contratos com empresas do setor. O Manchester United, por exemplo, fechou um acordo para patrocínio de seu uniforme de treino com a Betway, enquanto o Tottenham firmou parceria semelhante com a Betano.

A pesquisa também comparou a exposição nas transmissões da Premier League com a de outras competições. Em uma amostra de quatro anos, as partidas do Campeonato Inglês tiveram média de 2.449 mensagens de apostas por jogo, contra 1.677 na Bundesliga, da Alemanha, e 483 nas transmissões da NBA e da NHL, ligas esportivas dos Estados Unidos.

A Premier League, por sua vez, afirma que os clubes levam a sério a responsabilidade sobre os patrocínios de apostas e a proteção de crianças e pessoas vulneráveis a danos relacionados ao jogo. A entidade também cita um código de conduta elaborado em conjunto com a English Football League (EFL), a Federação Inglesa de Futebol e a Women's Super League, com orientações para a promoção responsável desses acordos e medidas para limitar a exposição do público infantil.

A restrição aos patrocínios na parte frontal das camisas não se aplica, porém, a todas as divisões do futebol inglês. Na EFL, que reúne clubes de outras categorias do futebol profissional, os acordos com casas de apostas para essa área dos uniformes continuam permitidos.

Governo brasileiro também restringiu patrocínios de Bets

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou no dia 25 de setembro uma medida provisória que proíbe a operação das casas de apostas no Brasil. A nova legislação afetou a grande maioria dos clubes da elite do futebol nacional, já que 14 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro têm patrocínio máster de bets em 2026.

O dado, porém, é apenas um recorte do presente e não conta toda a história. A realidade é que nenhum time da primeira divisão do futebol brasileiro escapou da relação com as casas de apostas. Os seis clubes que não estavam estampando uma bet no peito da camisa (Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Internacional, Mirassol e Bragantino) também já tiveram ou ainda mantêm acordos comerciais com o setor.