iFood e CazéTV lançam bolão de R$ 3,5 milhões para a Copa; veja como participar

O iFood, patrocinador oficial das Seleções Brasileiras na Copa do Mundo de 2026, e a CazéTV, único canal que transmitirá gratuitamente todos os 104 jogos do Mundial no YouTube, anunciaram uma parceria inédita para o lançamento do Bolão da CazéTV. No total, a iniciativa distribuirá R$ 3,5 milhões em prêmios para 500 ganhadores ao longo do torneio.

Hospedada exclusivamente dentro do ecossistema do aplicativo de delivery, a iniciativa terá uma diferenciação para assinantes do Clube iFood. Enquanto os usuários gerais da plataforma podem participar de uma única liga e concorrer a prêmios de até R$ 100 mil, os assinantes desbloqueiam o direito de criar ou integrar até 100 ligas privadas, ganham acesso a um ciclo exclusivo de palpites a partir das quartas de final e concorrem ao prêmio principal de R$ 1 milhão.

Com 15 anos de operação, o iFood transaciona mensalmente cerca de 180 milhões de pedidos para uma base de 65 milhões de clientes ativos. Já a CazéTV consolida a posição como o maior veículo de streaming de esportes do país.

A iniciativa se une às demais já trabalhadas pelo iFood para a Copa. O aplicativo de delivery conta com figurinhas digitais colecionáveis, que podem ser coletadas a partir dos pedidos feitos, e pelúcias do Canarinho com uniformes comemorativos dos anos em que o Brasil foi campeão do mundial.

Como vai funcionar o Bolão da CazéTV?

Para manter a retenção dos usuários ativa, mesmo se o participante errar os primeiros palpites, a competição foi dividida em três ciclos independentes. O primeiro abrange todo o campeonato, desde a fase de grupos. O segundo foca nas etapas de mata-mata e o terceiro — restrito aos assinantes do Clube iFood — inicia nas quartas de final e vai até a grande decisão do vencedor do Mundial.

A mecânica do aplicativo inclui ainda a distribuição de colecionáveis digitais inspirados no universo visual da CazéTV, acionados por missões e comportamentos dentro da plataforma. Toda a dinâmica de pontuação e o ranking das ligas estarão integrados à cobertura ao vivo do canal de streaming, com ativações comerciais durante as transmissões dos jogos.

"Queremos que o fã interaja, palpite, compartilhe e participe da conversa", explica Roberto Cabrini, Head de Negócios da CazéTV. "Ao lado do iFood, criamos uma iniciativa simples e acessível, que amplia a experiência da Copa e coloca o torcedor ainda mais perto da emoção do torneio."