Pelé, Neymar e mais: veja quem marcou o primeiro gol do Brasil em cada Copa

A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar e existe a expectativa de qual jogador será o primeiro a balançar as redes pela Seleção Brasileira.

Por ser a única seleção presente em todas as edições do torneio, o Brasil tem uma história rica quando o assunto é autores de gols em Copas. E a nossa tradição começa lá atrás, em 1930, na Copa disputada no Uruguai.

O primeiro jogador a marcar um gol pelo Brasil em Copas foi Preguinho, no duelo em que fomos derrotados pela Iugoslávia por 2 a 1.

Os dois últimos a marcarem

Fazendo uma viagem no tempo, os dois últimos atletas que "abriram os trabalhos" para o Brasil em Copas foi Richarlison, na Copa passada, quando o Brasil venceu a Sérvia por 1 a 0. O jogador balançou as redes aos 17 minutos do segundo tempo.

Neymar foi o primeiro que marcou pelo Brasil na edição que foi disputada por aqui, em 2014, na vitória por 3 a 1 contra a Croácia. Neymar anotou aos 29 minutos do primeiro tempo.

Confira abaixo a lista de cada jogador que marcou o primeiro gol do Brasil em cada edição da Copa do Mundo:

- 1930 (Uruguai) - Preguinho | Iugoslávia 2 x 1 Brasil | 15'min do 2º tempo

- 1934 (Itália) - Leônidas | Espanha 3 x 1 Brasil | 10'min do 2º tempo

- 1938 (França) - Leônidas | Brasil 6 x 5 Polônia | 18'min do 1º tempo

- 1950 (Brasil) - Ademir de Menezes | Brasil 4 x 0 México | 30'min do 1º tempo

- 1954 (Suíça) - Baltazar | Brasil 5 x 0 México | 23'min do 1º tempo

- 1958 (Suécia) - Mazzola | Brasil 3 x 0 Áustria | 37'min do 1º tempo

- 1962 (Chile) - Zagallo | Brasil 2 x 0 México | 11'min do 2º tempo

- 1966 (Inglaterra) - Pelé | Brasil 2 x 0 Bulgária | 15'min do 1º tempo

- 1970 (México) - Rivellino | Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia | 24'min do 1º tempo

- 1974 (Alemanha) - Jairzinho | Zaire 0 x 3 Brasil | 12'min do 1º tempo

- 1978 (Argentina) - Reinaldo | Brasil 1 x 1 Suécia | 45'min do 1º tempo

- 1982 (Espanha) Sócrates | Brasil 2 x 1 União Soviética | 30'min do 2º tempo

- 1986 (México) - Sócrates | Espanha 0 x 1 Brasil | 17'min do 2º tempo

- 1990 (Itália) - Careca | Brasil 2 x 1 Suécia | 40'min do 1º tempo

- 1994 (Estados Unidos) - Romário | Brasil 2 x 0 Rússia | 26'min do 1º tempo

- 1998 (França) - César Sampaio | Brasil 2 x 1 Escócia | 5'min do 1º tempo

- 2002 (Coreia do Sul e Japão) - Ronaldo | Brasil 2 x 1 Turquia | 5'min do 2º tempo

- 2006 (Alemanha) - Kaká | Brasil 1 x 0 Croácia | 44'min do 1º tempo

- 2010 (África do Sul) - Maicon | Brasil 2 x 1 Coreia do Norte | 10'min do 2º tempo

- 2014 (Brasil) - Neymar | Brasil 3 x 1 Croácia | 29'min do 1º tempo

- 2018 (Rússia) - Philippe Coutinho | Brasil 1 x 1 Suíça | 20'min do 1º tempo

- 2022 (Qatar) - Richarlison | Brasil 1 x 0 Sérvia | 17'min do 2º tempo