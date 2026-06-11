Onde assistir e que horas começa a cerimônia de abertura da Copa do Mundo

Copa do Mundo: primeira cerimônia de abertura será no dia 11, no estádio Azteca (Imagem gerada por IA/Exame)
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Publicado em 11 de junho de 2026 às 06h23.
Última atualização em 11 de junho de 2026 às 06h27.
A Copa do Mundo de 2026 promete ser histórica, não apenas dentro de campo. Pela primeira vez, a Fifa realizará três cerimônias de abertura diferentes, uma para cada país-sede do torneio. Os eventos acontecerão antes das estreias de México, Canadá e Estados Unidos e contarão com artistas de diversos países, incluindo a brasileira Anitta.
A iniciativa faz parte do novo formato do Mundial, que será disputado por 48 seleções e terá partidas espalhadas pelos três países da América do Norte.
As apresentações ocorrerão nos estádios que receberão os primeiros jogos de cada anfitrião. A programação começa com o México e segue no dia seguinte com Canadá e Estados Unidos.
Além dos shows musicais, a primeira cerimônia de abertura terá um momento dedicado à história do futebol.
O Estádio Azteca receberá uma homenagem à Seleção Brasileira campeã do mundo em 1970 e a Pelé. Será a primeira Copa do Mundo realizada após a morte do Rei do Futebol, em dezembro de 2022.
Roberto Rivellino representará a equipe tricampeã mundial na celebração. A Fifa também pretende lembrar outros personagens históricos que marcaram o estádio mexicano, incluindo Diego Maradona, campeão da Copa de 1986.
A Fifa escalou nomes de destaque da música internacional para participar das celebrações.
A abertura no Estádio Azteca terá forte presença de artistas mexicanos. Estão previstas apresentações das bandas Los Ángeles Azules e Maná, além dos cantores Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs e outros convidados.
A proposta é reunir diferentes estilos musicais e destacar a cultura local diante dos torcedores presentes no estádio.
Em Toronto, a cerimônia contará com nomes conhecidos da música canadense, como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara e Jessie Reyez.
Outros artistas internacionais também participarão do evento, que antecederá a estreia da seleção canadense.
A cerimônia de abertura dos Estados Unidos terá como principal estrela a cantora Katy Perry. Entre os convidados também está Anitta, que ganhou espaço na programação após participar de uma das músicas oficiais da Copa do Mundo.
A artista brasileira dividirá o palco com Lisa, integrante do grupo Blackpink, e o cantor nigeriano Rema. O rapper Future e a cantora paraguaia Marilina Bogado também estão confirmados.
As cerimônias começarão cerca de 90 minutos antes do início das partidas. O objetivo da Fifa é incentivar a chegada antecipada dos torcedores aos estádios e transformar as estreias dos anfitriões em grandes espetáculos.
Mesmo com as apresentações, os jogadores poderão realizar normalmente o aquecimento pré-jogo. A programação prevê uma pausa para que as seleções utilizem o gramado antes do apito inicial.
Os eventos serão transmitidos pelas emissoras e plataformas que possuem os direitos da Copa do Mundo de 2026 no Brasil.
Globo: início da transmissão às 14h20 (de Brasília), na quinta-feira, 11.
Sportv: início da transmissão às 14h (de Brasília), na quinta-feira, 11; 20h30 (de Brasília), na sexta-feira, 12.
Cazé TV: início da transmissão às 14h (de Brasília), na quinta-feira, 11; às 14h (de Brasília), na sexta-feira, 12, e às 20h (de Brasília), também na sexta-feira, 12.
SBT: início da transmissão às 14h30 (de Brasília), na quinta-feira, 11;
A estreia do Brasil ocorrerá em 13 de junho, dois dias após o início da competição. A equipe enfrenta o Marrocos às 19h, pela primeira rodada do Grupo C, que também reúne Haiti e Escócia.
Quando: 13 de junho, sábado, às 19h
Onde: Nova York/Nova Jersey
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
Quando: 19 de junho, sexta-feira, às 21h30min
Onde: Filadélfia
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
Quando: 24 de junho, quarta-feira, às 19h
Onde: Miami
Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV