Onde assistir e que horas começa a cerimônia de abertura da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 promete ser histórica, não apenas dentro de campo. Pela primeira vez, a Fifa realizará três cerimônias de abertura diferentes, uma para cada país-sede do torneio. Os eventos acontecerão antes das estreias de México, Canadá e Estados Unidos e contarão com artistas de diversos países, incluindo a brasileira Anitta.

A iniciativa faz parte do novo formato do Mundial, que será disputado por 48 seleções e terá partidas espalhadas pelos três países da América do Norte.

Quando serão as cerimônias de abertura?

As apresentações ocorrerão nos estádios que receberão os primeiros jogos de cada anfitrião. A programação começa com o México e segue no dia seguinte com Canadá e Estados Unidos.

Confira as partidas que marcarão as estreias dos países-sede:

México x África do Sul, em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México;

na Cidade do México; Canadá x Bósnia e Herzegovina, em 12 de junho, no BMO Field, em Toronto;

Estados Unidos x Paraguai, em 12 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood.

Pelé será homenageado no Estádio Azteca

Além dos shows musicais, a primeira cerimônia de abertura terá um momento dedicado à história do futebol.

O Estádio Azteca receberá uma homenagem à Seleção Brasileira campeã do mundo em 1970 e a Pelé. Será a primeira Copa do Mundo realizada após a morte do Rei do Futebol, em dezembro de 2022.

Roberto Rivellino representará a equipe tricampeã mundial na celebração. A Fifa também pretende lembrar outros personagens históricos que marcaram o estádio mexicano, incluindo Diego Maradona, campeão da Copa de 1986.

Quais artistas vão se apresentar?

A Fifa escalou nomes de destaque da música internacional para participar das celebrações.

México aposta em grandes nomes locais

A abertura no Estádio Azteca terá forte presença de artistas mexicanos. Estão previstas apresentações das bandas Los Ángeles Azules e Maná, além dos cantores Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs e outros convidados.

A proposta é reunir diferentes estilos musicais e destacar a cultura local diante dos torcedores presentes no estádio.

Canadá reúne artistas de diferentes gerações

Em Toronto, a cerimônia contará com nomes conhecidos da música canadense, como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara e Jessie Reyez.

Outros artistas internacionais também participarão do evento, que antecederá a estreia da seleção canadense.

Anitta será uma das atrações nos Estados Unidos

A cerimônia de abertura dos Estados Unidos terá como principal estrela a cantora Katy Perry. Entre os convidados também está Anitta, que ganhou espaço na programação após participar de uma das músicas oficiais da Copa do Mundo.

A artista brasileira dividirá o palco com Lisa, integrante do grupo Blackpink, e o cantor nigeriano Rema. O rapper Future e a cantora paraguaia Marilina Bogado também estão confirmados.

Como serão as apresentações?

As cerimônias começarão cerca de 90 minutos antes do início das partidas. O objetivo da Fifa é incentivar a chegada antecipada dos torcedores aos estádios e transformar as estreias dos anfitriões em grandes espetáculos.

Mesmo com as apresentações, os jogadores poderão realizar normalmente o aquecimento pré-jogo. A programação prevê uma pausa para que as seleções utilizem o gramado antes do apito inicial.

Onde assistir às cerimônias de abertura?

Os eventos serão transmitidos pelas emissoras e plataformas que possuem os direitos da Copa do Mundo de 2026 no Brasil.

Globo: início da transmissão às 14h20 (de Brasília), na quinta-feira, 11.

Sportv: início da transmissão às 14h (de Brasília), na quinta-feira, 11; 20h30 (de Brasília), na sexta-feira, 12.

Cazé TV: início da transmissão às 14h (de Brasília), na quinta-feira, 11; às 14h (de Brasília), na sexta-feira, 12, e às 20h (de Brasília), também na sexta-feira, 12.

SBT: início da transmissão às 14h30 (de Brasília), na quinta-feira, 11;

Agenda da Seleção Brasileira

A estreia do Brasil ocorrerá em 13 de junho, dois dias após o início da competição. A equipe enfrenta o Marrocos às 19h, pela primeira rodada do Grupo C, que também reúne Haiti e Escócia.

Brasil x Marrocos

Quando: 13 de junho, sábado, às 19h

Onde: Nova York/Nova Jersey

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Brasil x Haiti

Quando: 19 de junho, sexta-feira, às 21h30min

Onde: Filadélfia

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Escócia x Brasil

Quando: 24 de junho, quarta-feira, às 19h

Onde: Miami

Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV