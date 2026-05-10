Esporte

Vasco x Athletico-PR: horário, onde assistir e prováveis escalações

Vasco chega embalado após vencer na Sul-Americana, e encontra um Athlético com diversos desfalques precisando triunfar no torneio

Renato Portaluppi: treinador vem conseguindo equilibrar o Vasco nesta temporada (Buda Mendes/Getty Images))

Renato Portaluppi: treinador vem conseguindo equilibrar o Vasco nesta temporada (Buda Mendes/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h41.

Vasco x Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 10, às 20h30, em São Januário. A partida é válida pela 15.ª rodada do Brasileirão.

Mandante, o time carioca vem de empate no clássico contra o Flamengo por 2 a 2 e ocupa a 13.ª rodada da competição, com 17 pontos. Já o Furacão também vem de um 0 a 0 contra o Grêmio, na Arena da Baixada. O clube ocupa a 5.ª posição, com 23 pontos.

Como chega o Vasco para o confronto

Após vencer o Audax Italiano na Sul-Americana por 2 a 1, o clube chega empolgado, porém com desfalques confirmados.

Cauan Barros e Paulo Henrique, suspensos, não enfrentam o Furacão. Já Cuiabano, com problemas musculares, também é baixa confirmada. 

Como chega o Athletico-PR para o confronto

 Já o Furacão não terá Kevin Viveros, artilheiro do clube na temporada. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. 

Além dele, Benavídez e o próprio técnico Odair Hellmann também são baixas por acúmulo de amarelos. Já Esquivel cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio.

Onde assistir a Vasco x Athletico-PR

O duelo entre Vasco x Athletico-PR terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere.

Prováveis escalações

Vasco (Técnico: Renato Portaluppi)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes e Johan Rojas; Brenner (Adson), David e Nuno Moreira.

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Gilberto, Teran, Arthur Dias e Léo Derik; Portilla, João Cruz e Dudu; Mendoza, Renan Peixoto e Bruninho.

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