Por que a Copa do Mundo FIFA 2022 do Catar será realizada em novembro?

Por que a Copa do Mundo de 2022 será disputada em novembro? Essa pergunta faz sentido, já que a competição, tradicionalmente, é realidade entre meio e julho. E a explicação para essa mudança é o próprio Catar – ou Qatar, em inglês: o país-sede está no Oriente Médio e, por lá, a temperatura pode superar os 50°C na metade do ano (quando a sensação térmica também passa dos 60°C).

Para contornar as condições climáticas, a Copa do Mundo também terá parte dos jogos disputados à noite e os estádios receberam sistema de climatização para os torcedores. Por outro lado, esse novo calendário também exigiu mudanças nos campeonatos do futebol europeu, que costumam ter hiato de temporadas na metade do ano e terão paralisação devido à competição de novembro.

Quando começa a Copa do Mundo 2022 (e por que a FIFA antecipou a abertura)?

Curioso para saber quando começa a Copa do Mundo da FIFA 2022? Essa resposta é relativamente simples: dia 20 de novembro. Mas essa não era a data prevista originalmente, já que a organização precisou adiantar a abertura para coincidir com o jogo do Catar — e manter a tradição do país-sede participar da primeira disputa da competição, quando enfrentará a seleção do Equador.

Pela programação original, a competição deveria iniciar no dia 21 de novembro, às 13h, durante o jogo entre Senegal e Holanda. Com as mudanças de horário, essa partida foi remanejada para 19h (horário do Catar), depois dos jogos entre Inglaterra e Irã, às 10h; e Estados Unidos e País de Gales, às 16h. Com um confronto menos no dia 21, a Copa do Mundo terá 29 dias (um a mais).

Qual é o tamanho, religião predominante, idioma e capital do Catar?

Com apenas 11.610 km² de extensão, o Catar tem praticamente metade do estado de Sergipe, com 21.910 km² e considerado o menor estado brasileiro. Isso significa que, para atravessar o país entre as cidades de as-Salwa (mais ao sul) e al-Mafjar (mais ao norte), bastam 211 quilômetros de estrada e 2h30 de carro. Já a maior distância entre estádios é de apenas 70 quilômetros.

Com cerca de 2,7 milhões de habitantes, o Catar tem Doha como capital e segue o islamismo como religião predominante. Por sua vez, o árabe é língua oficial no país; o inglês aparece como segundo idioma mais falado – em parte, porque quase 75% dos moradores são estrangeiros, principalmente da Índia. Vale dizer que, em 2013, o emirado tinha somente 280 mil habitantes.

