Gestão Sustentável: Brasil mostra que a transição climática é possível

RESUMO ＋ As emissões de gases de efeito estufa no Brasil caíram 6% em 2025, pelo terceiro ano consecutivo, e somaram 2,06 bilhões de toneladas, menor patamar desde 2018. O recuo do desmatamento na Amazônia e no Cerrado impulsionou a queda. O texto defende incentivos econômicos e inclusão social para sustentar a transição climática.

A notícia de que as emissões de gases de efeito estufa no Brasil caíram pelo terceiro ano consecutivo em 2025, atingindo o menor patamar desde 2018, é um marco que merece nossa atenção.

Com uma redução de 6% em relação ao ano anterior — totalizando 2,06 bilhões de toneladas lançadas na atmosfera —, os dados mais recentes não são apenas um alívio em meio à emergência global, mas também uma forma de contrariar o ceticismo que muitas vezes paralisa a agenda socioambiental e demonstra que é sim possível avançar no combate às mudanças climáticas quando se substitui o discurso pela ação pragmática.

Como o desmatamento impulsiona a queda das emissões

Contudo, é fundamental compreender que essa reversão de tendência não ocorre por acaso.

A expressiva queda, puxada principalmente pelo recuo do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, é o resultado direto da articulação de políticas públicas bem estruturadas que enxergam o enfrentamento da crise climática como uma prioridade.

A retomada dos mecanismos de comando e controle, o fortalecimento de órgãos ambientais e o monitoramento de áreas críticas provam que a gestão focada em resultados tem o poder de alterar significativamente a trajetória ambiental do país.

Sustentabilidade exige incentivos econômicos e competitividade

Mas a sustentabilidade de longo prazo não se mantém apenas com base em fiscalização.

Para que o controle do desmatamento e a consequente redução das emissões sejam perenes e ganhem escala, é indispensável que exista uma motivação econômica clara para todos os agentes da cadeia produtiva.

O mercado global impõe regras cada vez mais rígidas — como as barreiras comerciais e novas tributações de carbono na Europa —, exigindo que a responsabilidade ambiental faça sentido nos balanços financeiros.

Quando a manutenção da floresta em pé, o fomento a negócios regenerativos e a eficiência na agropecuária se tornam diferenciais competitivos que mitigam riscos e atraem investimentos, a transição climática deixa de ser vista como um entrave para assumir seu verdadeiro papel: o eixo central da nossa estratégia de competitividade.

Transição ecológica depende também de inclusão social

Em paralelo, qualquer modelo de gestão de impacto que ignore o fator humano está fadado ao fracasso, o que nos leva ao imperativo do cuidado social.

Combater as emissões no Brasil exige oferecer alternativas de subsistência dignas, formais e inclusivas para quem vive no território.

A verdadeira transição ecológica não trata apenas de contar toneladas de carbono evitadas, mas de garantir que a bioeconomia gere empregos, promova educação e distribua renda, transformando o desenvolvimento humano em uma verdadeira licença social para operar na nova economia verde.

O Brasil e a liderança na economia de baixo carbono

A redução das nossas emissões por três anos seguidos não deve ser encarada como uma linha de chegada, mas como uma prova de conceito essencial de que a gestão para a sustentabilidade funciona.

O Brasil tem nas mãos a oportunidade histórica de consolidar sua liderança na economia de baixo carbono.

A realidade, afinal, se impõe aos ruídos de curto prazo: mitigar a crise climática é um desafio de extrema complexidade, mas perfeitamente executável quando aliamos planejamento, visão sistêmica e uma liderança que compreende a sustentabilidade como a premissa inegociável do nosso desenvolvimento.