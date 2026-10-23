Gestão Sustentável: Brasil mostra que a transição climática é possível

Queda de 6% nas emissões brasileiras em 2025 reforça a importância da gestão sustentável e do combate ao desmatamento (MDV Edwards/Shutterstock)
Diretor-geral da Beon - Colunista Bússola
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13h00.
As emissões de gases de efeito estufa no Brasil caíram 6% em 2025, pelo terceiro ano consecutivo, e somaram 2,06 bilhões de toneladas, menor patamar desde 2018. O recuo do desmatamento na Amazônia e no Cerrado impulsionou a queda. O texto defende incentivos econômicos e inclusão social para sustentar a transição climática.
A notícia de que as emissões de gases de efeito estufa no Brasil caíram pelo terceiro ano consecutivo em 2025, atingindo o menor patamar desde 2018, é um marco que merece nossa atenção.
Com uma redução de 6% em relação ao ano anterior — totalizando 2,06 bilhões de toneladas lançadas na atmosfera —, os dados mais recentes não são apenas um alívio em meio à emergência global, mas também uma forma de contrariar o ceticismo que muitas vezes paralisa a agenda socioambiental e demonstra que é sim possível avançar no combate às mudanças climáticas quando se substitui o discurso pela ação pragmática.
Contudo, é fundamental compreender que essa reversão de tendência não ocorre por acaso.
A expressiva queda, puxada principalmente pelo recuo do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, é o resultado direto da articulação de políticas públicas bem estruturadas que enxergam o enfrentamento da crise climática como uma prioridade.
A retomada dos mecanismos de comando e controle, o fortalecimento de órgãos ambientais e o monitoramento de áreas críticas provam que a gestão focada em resultados tem o poder de alterar significativamente a trajetória ambiental do país.
Mas a sustentabilidade de longo prazo não se mantém apenas com base em fiscalização.
Para que o controle do desmatamento e a consequente redução das emissões sejam perenes e ganhem escala, é indispensável que exista uma motivação econômica clara para todos os agentes da cadeia produtiva.
O mercado global impõe regras cada vez mais rígidas — como as barreiras comerciais e novas tributações de carbono na Europa —, exigindo que a responsabilidade ambiental faça sentido nos balanços financeiros.
Quando a manutenção da floresta em pé, o fomento a negócios regenerativos e a eficiência na agropecuária se tornam diferenciais competitivos que mitigam riscos e atraem investimentos, a transição climática deixa de ser vista como um entrave para assumir seu verdadeiro papel: o eixo central da nossa estratégia de competitividade.
Em paralelo, qualquer modelo de gestão de impacto que ignore o fator humano está fadado ao fracasso, o que nos leva ao imperativo do cuidado social.
Combater as emissões no Brasil exige oferecer alternativas de subsistência dignas, formais e inclusivas para quem vive no território.
A verdadeira transição ecológica não trata apenas de contar toneladas de carbono evitadas, mas de garantir que a bioeconomia gere empregos, promova educação e distribua renda, transformando o desenvolvimento humano em uma verdadeira licença social para operar na nova economia verde.
A redução das nossas emissões por três anos seguidos não deve ser encarada como uma linha de chegada, mas como uma prova de conceito essencial de que a gestão para a sustentabilidade funciona.
O Brasil tem nas mãos a oportunidade histórica de consolidar sua liderança na economia de baixo carbono.
A realidade, afinal, se impõe aos ruídos de curto prazo: mitigar a crise climática é um desafio de extrema complexidade, mas perfeitamente executável quando aliamos planejamento, visão sistêmica e uma liderança que compreende a sustentabilidade como a premissa inegociável do nosso desenvolvimento.
As emissões de gases de efeito estufa no Brasil caíram 6% em 2025 em relação ao ano anterior, totalizando 2,06 bilhões de toneladas lançadas na atmosfera. Foi o terceiro ano consecutivo de redução e o menor patamar registrado desde 2018.
A redução das emissões brasileiras foi impulsionada principalmente pela queda do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. O texto destaca a articulação de políticas públicas, o fortalecimento dos órgãos ambientais e o monitoramento de áreas críticas como fatores importantes para essa trajetória.
O controle do desmatamento pode fortalecer a competitividade brasileira quando a conservação das florestas, os negócios regenerativos e a eficiência agropecuária se tornam diferenciais econômicos. Essas iniciativas ajudam a mitigar riscos e atrair investimentos para atividades sustentáveis.
As barreiras comerciais e as novas tributações de carbono na Europa aumentam a pressão para que a responsabilidade ambiental integre as decisões financeiras das empresas. Nesse cenário, práticas sustentáveis passam a ter importância estratégica para a competitividade dos negócios.
A bioeconomia deve contribuir para gerar empregos, promover educação e distribuir renda nas comunidades que vivem nos territórios envolvidos na transição ecológica. O texto defende que o combate às emissões também precisa garantir alternativas de subsistência dignas, formais e inclusivas.
O Brasil precisa combinar políticas ambientais, incentivos econômicos, inclusão social e planejamento de longo prazo para sustentar a redução das emissões. O texto argumenta que a liderança na economia de baixo carbono depende de uma gestão que trate a sustentabilidade como parte essencial do desenvolvimento nacional.