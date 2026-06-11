Por que a Fifa triplicou a cerimônia de abertura da Copa — e quanto isso vale

A Copa do Mundo de 2026 marcará uma série de estreias. Será o primeiro Mundial com 48 seleções, o primeiro disputado simultaneamente em três países e também o primeiro a contar com três cerimônias de abertura. Embora a decisão tenha sido apresentada como uma forma de valorizar Estados Unidos, México e Canadá, a medida esconde uma estratégia comercial muito mais ampla.

Na prática, a Fifa transformou um dos eventos mais valiosos do calendário esportivo em três produtos diferentes. O resultado é uma ampliação do alcance midiático da competição, mais oportunidades de exposição para patrocinadores e uma nova forma de ativar mercados locais sem perder a dimensão global da Copa.

Três eventos em vez de um

Historicamente, a cerimônia de abertura da Copa do Mundo funciona como um grande espetáculo de entretenimento. Além do futebol, ela reúne artistas, autoridades, patrocinadores e milhões de espectadores espalhados pelo planeta.

Em 2026, a Fifa decidiu multiplicar esse ativo. Em vez de concentrar toda a atenção em uma única cidade, a entidade distribuirá as celebrações entre os três países-sede. Isso significa que a competição terá três momentos distintos de destaque internacional, cada um gerando sua própria repercussão nas redes sociais, nos jornais e nas transmissões esportivas.

Para as marcas parceiras do torneio, o ganho é imediato: mais tempo de exposição e mais oportunidades para associar suas campanhas a um dos eventos mais assistidos do mundo.

Mais inventário publicitário

No marketing esportivo, cada minuto de transmissão representa um ativo que pode ser monetizado. Ao criar três cerimônias, a Fifa aumenta as possibilidades para patrocinadores, emissoras e parceiros comerciais.

Isso gera novas maneiras de veiculação publicitária, conteúdos patrocinados, ativações digitais e campanhas regionais. Em outras palavras, a entidade amplia o número de espaços que podem ser vendidos sem necessariamente aumentar a duração da competição.

A lógica é semelhante à de plataformas de streaming que criam conteúdos derivados de um mesmo produto para prolongar o interesse do público. A Copa continua sendo a mesma, mas passa a oferecer mais pontos de contato comerciais.

Três países, três mercados

Outro aspecto relevante é a capacidade de personalização. Embora a Copa do Mundo seja um produto global, cada país-sede possui características econômicas e culturais próprias. Com cerimônias separadas, a Fifa permite que patrocinadores adaptem mensagens e estratégias para públicos específicos.

Empresas interessadas no mercado mexicano podem concentrar ações naquele evento. Marcas focadas no consumidor norte-americano podem explorar a abertura realizada nos Estados Unidos. O mesmo vale para parceiros locais do Canadá.

Isso cria nichos que não existiam em edições anteriores, quando a cerimônia de abertura estava concentrada em uma única cidade.

A vantagem dos fusos horários

Existe ainda um benefício menos visível para o público: a distribuição da atenção global. Os três países-sede ocupam diferentes posições geográficas dentro da América do Norte, permitindo que a Fifa organize momentos capazes de gerar repercussão em horários variados ao redor do mundo.

Na prática, a entidade consegue prolongar o ciclo de notícias e conversas sobre o torneio, ocupando mais tempo na agenda midiática.

Para emissoras, patrocinadores e plataformas digitais, isso significa mais oportunidades de audiência e engajamento antes mesmo do início efetivo da competição.

A Copa como uma marca

A estratégia também reflete uma transformação importante na maneira como grandes eventos esportivos são comercializados.

A competição continua sendo um produto mundial, mas passa a ser apresentada por meio de narrativas locais. Cada país-sede ganha protagonismo próprio, cria suas histórias e estabelece conexões específicas com torcedores e patrocinadores.

Essa divisão não enfraquece a marca Copa do Mundo. Pelo contrário. Ela permite que o torneio seja percebido de maneiras diferentes por públicos distintos, aumentando sua relevância comercial.

Quanto isso pode valer?

A Fifa não divulgou números específicos sobre o impacto financeiro das três cerimônias, mas o potencial econômico é significativo. Nesta edição da Copa, a entidade planeja arrecadar 8,728 bilhões de dólares: 3,925 bilhões por direitos de transmissão, 1,786 bilhão por marketing (publicidade, patrocínio, merchandising) e 3,017 bilhões por ingressos.

A entidade já arrecada bilhões de dólares com direitos de transmissão, patrocínios e licenciamento. Qualquer aumento no volume de conteúdo disponível para parceiros tende a gerar retorno financeiro adicional, seja por meio de novos acordos comerciais, seja pela valorização dos contratos já existentes.

Mais do que uma celebração simbólica dos três anfitriões, a tripla cerimônia parece representar um teste para o futuro dos megaeventos esportivos: menos concentração, mais ativações locais e um número maior de ativos comerciais distribuídos ao longo da competição.