Nova ferramenta de IA YouTube permite usuários a 'entrarem' em vídeos

Para fãs de grandes youtubers, como Felca ou Enaldinho, poder se inserir em vídeos de seus criadores de conteúdo favorito é um sonho que parecia apenas realizável por meio de uma collab ou um evento de fãs. Agora, o YouTube permitirá aos usuários se editarem dentro de clipes da plataforma, com ajudinha da inteligência artificial.

A plataforma anunciou nesta terça-feira, 19, uma série de novidades baseadas em IA durante o Google I/O, evento anual de desenvolvedores da empresa. Entre as ferramentas reveladas está o Gemini Omni, que possibilita "entrar" nos vídeos de outras pessoas, e o Ask YouTube, um sistema de busca conversacional que organiza respostas a partir do acervo da plataforma.

O anúncio foi feito pelo CEO do Google, Sundar Pichai, que também revelou que o YouTube ultrapassou três bilhões de usuários ao redor do mundo. O número o coloca ao lado de outros produtos da empresa, como o Google Search, o Gmail, o Android e o Chrome.

Como funciona o Gemini Omni

A principal novidade é o Gemini Omni, atualização do modelo de IA do Google voltada para vídeo.

Por meio de um novo botão de "Remix" nos YouTube Shorts, qualquer usuário poderá escrever um prompt para modificar o vídeo de um criador. Será possível trocar o cenário, alterar o estilo visual ou se inserir ao lado do criador original, sem alterar o contexto central do conteúdo.

O YouTube afirma que todos os vídeos remixados terão marcas d'água digitais e metadados de identificação, além de um link para o vídeo original. Os criadores podem optar por não permitir que seus Shorts sejam remixados visualmente a qualquer momento.

A ferramenta de detecção de semelhança, que ajuda criadores a monitorar o uso de sua imagem na plataforma, também está sendo expandida para todos os usuários com mais de 18 anos.

Segundo o YouTube, o modelo foi desenvolvido, sobretudo, para os youtubers. Como a ferramenta permite deixar ajustes técnicos de vídeo e de áudio em segundo plano, a intenção da plataforma é que o criador foque na ideia, não na execução.

O Gemini Omni está disponível gratuitamente desde esta terça-feira no Shorts Remix e no aplicativo YouTube Create, e chegará em breve ao AI Playground.

Ask YouTube: busca em conversa

O YouTube também apresentou o Ask YouTube, uma nova experiência de busca conversacional que permite ao usuário fazer perguntas mais complexas e receber respostas organizadas a partir de vídeos da plataforma, tanto conteúdos longos quanto Shorts.

O Ask YouTube compila instruções passo a passo retiradas de vídeos da plataforma, e o usuário pode clicar diretamente no trecho mais relevante de cada um. "As pessoas vêm ao YouTube todos os dias para fazer perguntas. Há muitos vídeos, e pode ser difícil saber por onde começar", disse Pichai na apresentação da terça-feira.

O recurso também aceita perguntas de acompanhamento para refinar os resultados. Por ora, o Ask YouTube está disponível para assinantes Premium com mais de 18 anos nos Estados Unidos. A expansão para todos os usuários está prevista para o meio do ano.