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Quando será a estreia do Brasil na Copa do Mundo? Veja datas dos jogos

Seleção brasileira já vive expectativa para a estreia no torneio; Canarinho enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia na fase de grupos

Ancelotti: treinador fará sua estreia com o Brasil em Copas do Mundo ((Foto de Buda Mendes/Getty Images))

Ancelotti: treinador fará sua estreia com o Brasil em Copas do Mundo ((Foto de Buda Mendes/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de abril de 2026 às 12h08.

Faltam menos de 50 dias para o início da Copa do Mundo 2026. A competição, que será disputada em três países pela primeira vez na história, nos Estados Unidos, México e Canadá, começa no dia 11 de junho de 2026, data marcada para a abertura oficial do torneio, com o jogo entre México x África do Sul, no Estádio Azteca.

A seleção brasileira, no grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, faz sua estreia justamente contra os marroquinos, no dia 13 de junho, às 19h, de Brasília.

Depois, o Brasil vai encarar o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30, e encerrará a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h.

A edição de 2026 também será histórica por outro motivo: será a primeira com 48 seleções participantes, ampliando o número de equipes e partidas em relação aos formatos anteriores.

Com isso, a competição ganha também uma nova fase, a de 16 avos, que ocorre após o fim da fase de grupos e antes das oitavas de final.

Já a grande final da Copa do Mundo está prevista para 19 de julho de 2026, encerrando pouco mais de um mês de disputa do maior torneio de futebol do planeta.

Veja o calendário do Brasil na Copa do Mundo de 2026

  • 13 de junho - Brasil x Marrocos, às 19h - Metlife Stadium - Nova Jersey
  • 19 de junho - Brasil x Haiti, às 21h30 - Lincoln Financial Field - Filadélfia
  • 24 de junho - Brasil x Escócia, às 19h - Hard Rock Stadium - Miami
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