Carlos Sainz planeja disputar uma corrida histórica — e não é de Fórmula 1

Carlos Sainz não tem planos de se aposentar após encerrar sua carreira na Fórmula 1. Durante uma entrevista ao podcast Team Torque, o piloto da Williams afirmou que sonha em disputar as 24 Horas de Le Mans, uma das mais tradicionais corridas do automobilismo.

Questionado por Alex Albon, seu companheiro de equipe, Sainz falou sobre os planos que tem para os próximos 10 a 15 anos, entre eles está um sonho que o piloto ainda não realizou.

O que são as 24 Horas de Le Mans?

A corrida '24 Horas de Le Mans' acontece desde 1923 e é considerada uma das provas mais tradicionais do automobilismo. A etapa faz parte do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, o WEC.

Cada equipe inscrita para a etapa possui três pilotos que se revezam durante as 24 horas da prova em um circuito com 13,626 km e 38 curvas. Fernando Alonso, piloto do atual grid, venceu a prova em 2018 e 2019.

Nomes como Nyck de Vries, Sébastien Buemi, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi, Jack Doohan, Pietro Fittipaldi e Logan Sargent também já participaram da prova.

Uma vida além da Fórmula 1

Além da participação na prova de endurance, Carlos Sainz também revelou estar interessado em participar de campeonatos de GT3 ao lado de alguns amigos. Para ele, o ideal seria viver o automobilismo de uma forma diferente da atual, sem a pressão e as responsabilidades que existem na Fórmula 1.

"Hoje temos a responsabilidade de representar uma equipe e entregar resultados. No futuro, poderemos correr apenas por diversão. Acho que essa é a forma mais legal de aproveitar o automobilismo", explicou Sainz.

O antigo companheiro de equipe de Carlos Sainz, Max Verstappen, já competiu na GT3 e segue competindo em outras categorias paralelamente com a Fórmula 1.

Um momento difícil para Carlos Sainz

Carlos Sainz pode sonhar com um futuro sem pressão no automobilismo, mas sua situação atual é bem diferente.

O piloto espanhol está na 15ª posição no campeonato de pilotos, com apenas seis pontos, enquanto seu companheiro de equipe, Alex Albon, é o 16º, com cinco. No total, a Williams soma 11 pontos e ocupa o nono lugar no Mundial de Construtores.