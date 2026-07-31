De saída da Red Bull? Flagra de Verstappen com chefe da Mercedes reforça rumores

Após meses de rumores sobre uma possível saída da Red Bull Racing, o piloto holandês Max Verstappen foi visto com Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, durante os primeiros dias de férias da temporada.

O futuro do tetracampeão na Red Bull parece incerto desde a temporada de 2025, quando foi revelado que o novo contrato seria acompanhado por uma cláusula de saída de Verstappen. A equipe já negou a saída do piloto inúmeras vezes.

Apesar disso, um flagra na Ilha da Sardenha, na Itália, voltou a alimentar os rumores de que Verstappen pode ser o futuro companheiro de equipe de Kimi Antonelli.

Um passeio no mar

Imagens recentes, divulgadas pelo portal espanhol SoyMotor, revelaram Max Verstappen acompanhado da namorada, Kelly Piquet, enquanto Toto Wolff aparece ao lado da esposa, Susie Wolff. Essa é a segunda temporada seguida que a dupla se encontra durante as férias de verão.

Enquanto a data exata das imagens não foi revelada, testemunhas afirmam que o tetracampeão da Fórmula 1 está na Itália desde o último domingo, 26, quando seu iate Unleash the Lion atracou na ilha.

Toto Wolff e Max Verstappen de férias juntos na Sardenha! pic.twitter.com/WzufRCmOHa — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) July 29, 2026



Nos registros, Wolff aparece pilotando um jet ski, enquanto Verstappen está na água ao lado de Kelly Piquet. Outras imagens mostram o holandês praticando hidrofólio elétrico e embarcando em um iate de luxo.

Na manhã desta quinta-feira, 30, Wolff foi flagrado em um iate com o jovem piloto Kimi Antonelli.

Just Toto and Susie showed up on Kimi’s yacht trip Sardinia’s really too small pic.twitter.com/kUIJ0XdvHf — Ceci¹²🤙 (@cjforaka12) July 30, 2026

Desejo antigo

Toto Wolff nunca escondeu seu desejo de trazer Max Verstappen para o time britânico. O momento do tetracampeão na Red Bull pode, finalmente, tornar esse sonho realidade.

Verstappen vive uma temporada de profunda insatisfação com o desempenho da Red Bull Racing na Fórmula 1 e ocupa apenas a sexta colocação no Mundial de Pilotos, com 109 pontos.

Enquanto isso, a Mercedes enfrenta rachaduras internas devido a uma disputa intensa pelo título mundial entre seus próprios pilotos. No momento, Kimi Antonelli lidera o campeonato com 219 pontos e George Russell segue atrás, no terceiro lugar, com 160.

A reaproximação levanta questionamentos sobre movimentações nos bastidores. Durante a primeira parte da temporada da Fórmula 1 de 2026, a imprensa internacional publicou a informação de que a Mercedes teria recusado Verstappen por estar satisfeita com sua dupla atual.