Interlagos recebe a Rolex 6 Horas de São Paulo

O Campeonato Mundial de Endurance da FIA chega à América do Sul para sua quarta etapa da temporada. A Rolex 6 Horas de São Paulo será realizada entre sexta-feira, 10 de julho, e domingo, 12 de julho, no Autódromo José Carlos Pace. A corrida marca o retorno às pistas do holandês Nyck de Vries, embaixador da Rolex que venceu as 24 Horas de Le Mans no mês passado.

Neste ano, a Rolex completa 25 anos de parceria com a mais antiga corrida de resistência do mundo e celebra também uma década como relógio oficial do Campeonato Mundial de Endurance da FIA. As duas datas reforçam a ligação da marca com o automobilismo de longa duração, construída desde os anos 1930.

De Vries chega a São Paulo na liderança do campeonato ao lado dos companheiros de equipe da #7 Toyota Racing. Sobre a sequência de resultados, o piloto afirmou: "Imola e Spa foram grandes corridas para nós. Le Mans foi a maior corrida do ano e sair de lá com essa conquista foi incrível. São Paulo também é um evento muito especial. Estou ansioso para correr no Brasil e pelo restante da temporada de 2026. No fim das contas, queremos permanecer na disputa até o último momento."

Interlagos exige precisão técnica dos pilotos

A contagem regressiva do relógio Rolex terá início às 11h30, horário local, no domingo, 12 de julho. Ao todo, 35 carros disputam a etapa, sendo 17 Hypercars e 18 LMGT3s. O circuito de Interlagos tem 4,309 quilômetros de extensão e combina subidas, descidas, curvas técnicas e uma longa reta, características que seguem desafiando as equipes ano após ano.

Mark Webber, campeão mundial de endurance da FIA em 2015 e testemunha Rolex, já competiu na pista brasileira em diversas categorias. Sobre o traçado, ele comentou: "Interlagos é incrível e as particularidades técnicas da pista não mudaram muito ao longo dos anos, ela ainda mantém aquela sensação autêntica, o que é bastante único para os pilotos. O que sempre mais me impressiona é a multidão fenomenal, os fãs têm muita energia e são apaixonados por chegar o mais perto possível da ação e dos carros."

Uma década de parceria com o WEC

Nyck de Vries posa com o troféu e a medalha de vencedor das 24 Horas de Le Mans 2026, com o Rolex Daytona no pulso (Divulgação)

De Vries também comentou sobre a relação entre a Rolex e o campeonato, que completa dez anos em 2026. Segundo o piloto, "esta parceria tem sido muito importante para o Campeonato Mundial de Endurance. Ter uma marca como a Rolex envolvida acrescenta muito prestígio e credibilidade ao campeonato. Corridas de endurance têm a ver com precisão, tempo, trabalho em equipe e desempenho consistente sob pressão, e essas são coisas que a Rolex representa."

Próximas etapas e planos para o futuro

Após São Paulo, o campeonato segue para Austin, no Texas, onde acontece o Lone Star Le Mans, em setembro. Para 2027, São Paulo volta a integrar o calendário, que passará a contar com nove corridas, incluindo o retorno do Circuito de Silverstone, no Reino Unido. A categoria Hypercar deve receber regulamentos atualizados a partir de 2030.

O calendário da temporada 2026 do Campeonato Mundial de Endurance da FIA inclui as 6 Horas de Imola, a TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps, as 24 Horas de Le Mans, a Rolex 6 Horas de São Paulo, o Lone Star Le Mans, as 6 Horas de Fuji, o Qatar 1812km e as Bapco Energies 8 Horas do Bahrein.

Rolex e o automobilismo

Nyck de Vries e companheiros da Toyota Racing erguem o troféu no pódio das 24 Horas de Le Mans 2026 (Divulgação)

A relação da Rolex com o automobilismo remonta à década de 1930, quando Sir Malcolm Campbell estabeleceu recordes mundiais de velocidade em terra em Daytona Beach usando um Rolex Oyster no pulso. Desde então, o apoio da marca se estendeu a nomes como Sir Jackie Stewart, recebido na família de testemunhas Rolex em 1968, além de Tom Kristensen, recordista com nove vitórias nas 24 Horas de Le Mans, e Mark Webber. A marca também apoia a nova geração de pilotos, entre eles Jamie Chadwick e o próprio Nyck de Vries.