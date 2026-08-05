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É hoje! Nova minissérie de 'Star Wars' chega no Disney+

Nova minissérie explora o universo de Star Wars fora do cânone e acompanha jovem durante seu treinamento de Jedi no formato anime

Star Wars: franquia investe em minisséries que fogem do cânone. (Reprodução/Youtube/Star Wars)

Star Wars: franquia investe em minisséries que fogem do cânone. (Reprodução/Youtube/Star Wars)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 11h08.

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"Star Wars Visions Presents: The Ninth Jedi" estreiou no Disney+ nesta quarta-feira, 5. A minissérie, produzida pela Lucasfilm, é em formato de anime e expande a história do curta apresentado no primeiro volume de Star Wars: Visions.

O projeto foi feito pelo estúdio japonês Production IG e não faz parte do universo cânone de Star Wars. A história se passa anos após os acontecimentos dos filmes.

O que esperar de "Stars Wars Visions Presents: The Ninth Jedi"?

"Stars Wars Visions Presents: The Ninth Jedi" é ambientada mil anos após os acontecimentos do longa-metragem "A Ascensão Skywalker", em uma galáxia onde Jedi e Sith desapareceram.

A trama segue Lah Kara, filha de um ferreiro raptado pelos Sith, que utiliza um sabre de luz místico durante uma missão em busca do pai desaparecido e para proteger seus aliados em meio a um novo conflito.

Enquanto isso, a jovem também precisa concluir seu treinamento Jedi sob a orientação de Juro.

Na última segunda-feira, 3, a Lucafilms divulgou o trailer final em preparação para os novos episódios da minissérie.

Confira o trailer

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