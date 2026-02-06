Quem são os pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 em 2026? veja ranking

Os salários dos pilotos da Fórmula 1 em 2026 mostram uma diferença ampla entre as estrelas do grid e os estreantes. Uma lista compilada por veículos especializados, como o RacingNews365, aponta Max Verstappen e Lewis Hamilton como os mais bem pagos da temporada, com valores anuais que consideram apenas o salário base.

Segundo o levantamento, os pagamentos dos 22 pilotos de F1 são discrepantes e revelam uma distância grande entre os nomes consolidados e quem está começando na elite do automobilismo. Os números representam os ganhos anuais sem bônus por desempenho, bônus de equipe e sem contratos de patrocínios pessoais.

Quem são os pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 em 2026?

No topo, Verstappen aparece com salário base de US$ 70 milhões na Red Bull. Já Hamilton, após a ida para a Ferrari, tem salário estimado em US$ 60 milhões. Ainda de acordo com estimativas citadas por veículos especializados, o britânico pode chegar a US$ 100 milhões com bônus e patrocínios, enquanto o holandês ultrapassaria US$ 110 milhões ao somar outras receitas.

Entre os cinco contratos mais altos do grid, aparecem George Russell e Charles Leclerc, com US$ 34 milhões cada, além de Lando Norris, com US$ 30 milhões anuais.

No grupo intermediário, pilotos como Oscar Piastri e Carlos Sainz aparecem com US$ 13 milhões, enquanto Alex Albon, Pierre Gasly e Lance Stroll estão na faixa de US$ 12 milhões.

Quanto ganha um estreante na Fórmula 1 em 2026?

Na parte mais baixa do ranking salarial, aparecem os pilotos com menores valores de contrato. O levantamento coloca como último da lista Arvid Lindblad, único estreante do grid de 2026, que se juntou à Racing Bulls. Segundo os dados, o piloto receberá entre US$ 500 mil e US$ 1 milhão.

Outro nome na base da tabela é Franco Colapinto, que fará sua primeira temporada completa na Fórmula 1 em 2026. De acordo com a lista, o argentino aparece com ganhos estimados entre US$ 500 mil e US$ 1 milhão, após passagem pela Williams e um período em que substituiu Jack Doohan na Alpine.

Ranking dos salários da F1 em 2026