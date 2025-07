Rolex 6 Horas São Paulo: corrida com hipercarros e GTs promete muita emoção e velocidade

Nas ruas, é raro ver hipercarros e carros GT mostrando todo o seu poder e velocidade. Contudo, em Interlagos, o cenário muda completamente. Entre os dias 11 e 13 de julho, o circuito paulista será palco de uma das corridas mais emocionantes do calendário internacional: a Rolex 6 Horas São Paulo, parte do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC). Esta é a quinta etapa da temporada de 2025, e promete levar ao público uma experiência cheia de adrenalina, com a participação dos melhores pilotos e fabricantes de automóveis do mundo.

O evento, que conta com o patrocínio da Rolex, tem como tradição reunir hipercarros e carros GT para uma disputa emocionante. A corrida acontece logo após as 24 Horas de Le Mans, em que a Ferrari se consolidou como grande protagonista da temporada, conquistando sua quarta vitória e terceira consecutiva no Circuit de la Sarthe.

Para o embaixador rolex Jenson Button, que disputa sua segunda temporada com o Cadillac Hertz Team JOTA, a competição é um palco para os melhores carros e pilotos. “O WEC é onde os melhores hipercarros e carros GT se reúnem. A categoria Hypercar trouxe novos fabricantes e ampliou a popularidade do campeonato, que se torna cada vez mais relevante no cenário automobilístico mundial”, diz o ex-campeão da Fórmula 1.

O entusiasmo dos fãs brasileiros, conhecidos por sua paixão pelo automobilismo, promete tornar o evento ainda mais especial. Tom Kristensen, embaixador da Rolex e recordista com nove vitórias nas 24 Horas de Le Mans, ressalta a energia única de Interlagos: “O Brasil é um lugar muito especial para o automobilismo. Os fãs são calorosos e mostram um amor pelo esporte que torna a experiência única, algo que nunca vou esquecer.” Para Kristensen, o circuito paulista tem um lugar especial em seu coração, sendo o palco de sua última corrida profissional.

Interlagos, com sua história e seus 4.309 quilômetros de pura emoção, é o cenário ideal para mais uma edição das Rolex 6 Horas São Paulo. Ao lado de uma torcida vibrante e com a presença de grandes nomes do automobilismo, a corrida promete um espetáculo de velocidade, técnica e, claro, muita emoção.

Ingressos

Os ingressos para o Rolex 6 Horas de São Paulo já estão à venda e garantem acesso à Fan Zone e às atrações do evento, independentemente da categoria adquirida. Os valores variam conforme setor, mas podem ser de R$ 60 a R$ 2.300.

Calendário FIA WEC 2025

21/22 de fevereiro de 2025 : Prólogo Oficial (CAT)

28 de fevereiro de 2025 : Catar Airways Catar 1812 km (CAT)

20 de abril de 2025 : 6 Horas de Imola (ITA)

10 de maio de 2025 : TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps (BEL)

14/15 de junho de 2025 : 24 Horas de Le Mans (FRA)

13 de julho de 2025 : Rolex 6 Horas de São Paulo (BRA)

7 de setembro de 2025 : Lone Star Le Mans (COTA) (EUA)

28 de setembro de 2025 : 6 Horas de Fuji (JPN)

8 de novembro de 2025: Bapco Energies 8 Horas do Bahrein (BAH)