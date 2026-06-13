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Fase de grupos copa 2026

Brasil empolgou com a Copa? Buscas pela Seleção disparam 800%

Interesse pela Seleção Brasileira e pela Copa do Mundo cresce no Google antes do primeiro jogo do Brasil no Mundial

Seleção Brasileira: equipe estreia contra o Marrocos neste sábado, 13 (Mauro PIMENTEL / AFP)

Seleção Brasileira: equipe estreia contra o Marrocos neste sábado, 13 (Mauro PIMENTEL / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 12h45.

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13, e tudo indica que os torcedores finalmente entraram no clima do torneio. Um levantamento do Google mostra que as pesquisas sobre a Seleção Brasileira dispararam 800% nos últimos 30 dias no país, enquanto as buscas relacionadas à Copa cresceram 380% no mesmo período.

O aumento do interesse se intensificou na reta final para o início do Mundial. Nos últimos sete dias, as buscas sobre a Copa do Mundo avançaram 150% no Brasil, enquanto as consultas relacionadas à Seleção Brasileira cresceram 30%.

O interesse pela equipe de Carlo Ancelotti também ultrapassa as fronteiras do país. Depois do Brasil, os países que mais pesquisaram sobre a Seleção nos últimos sete dias foram Haiti, Egito, Bangladesh, Jamaica, Marrocos, Líbia, Líbano, Paraguai e Catar.

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Brasil está entre os países mais interessados na Copa do Mundo

Levantamento do Google Trends divulgado em 2 de junho, nove dias antes da abertura do torneio, mostrou que o Brasil ocupava a terceira posição no ranking global de interesse pela Copa. Os dados consideraram as pesquisas realizadas nos 30 dias anteriores à divulgação.

Apenas Argentina e Uruguai registraram volume proporcionalmente maior de buscas sobre a competição no período.

O ranking também mostra a forte presença de países da América Latina entre os dez mercados mais interessados pelo Mundial.

PosiçãoPaís
1Argentina
2Uruguai
3Brasil
4Panamá
5Guatemala
6Paraguai
7Equador
8Costa Rica
9México
10Colômbia

Neymar segue dominando as buscas

Mesmo fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Neymar segue como o jogador da Seleção que mais desperta interesse entre os brasileiros no Google.

Nos últimos sete dias, o atacante registrou índice 100 no Google Trends, mais de três vezes acima de Endrick, que aparece na segunda posição com índice 32.

Na sequência estão Vinícius Júnior (22), Wesley França (17) e Ederson (13).

Jogadores da Seleção Brasileira mais buscados no Google nos últimos sete dias

JogadorÍndice de busca*
Neymar100
Endrick32
Vinícius Júnior22
Wesley França17
Ederson (goleiro)13
Éderson (volante)11
Estêvão6
Casemiro6
Alisson Becker6
Lucas Paquetá6
Igor Thiago6
Raphinha6
Gabriel Magalhães5
Ibañez5
Marquinhos4

*O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador da Seleção Brasileira com maior interesse de busca no Google no período analisado.

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