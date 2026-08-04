Assistência familiar vira novo produto no mercado de benefícios

Depois da assistência residencial e da veicular, um novo tipo de benefício vem ganhando espaço no mercado brasileiro: a assistência familiar.

Empresas de setores como telecomunicações, turismo, varejo e saúde passaram a substituir benefícios de baixo uso por soluções digitais que oferecem valor contínuo às famílias, acompanhando uma mudança no comportamento do consumidor. Por trás do movimento, há dados como o seguinte:

No Brasil, 86% das famílias com filhos afirmam que suas escolhas de compra de produtos e serviços são impactadas por eles, segundo pesquisa da Hibou repercutida pelo E-Commerce Brasil em 2025.

Nesse contexto, soluções voltadas ao público familiar, como a Kiddle Pass, family tech que reúne experiências digitais educativas para crianças, têm ganhado espaço como benefícios que combinam entretenimento, educação e conveniência.

O modelo de negócio e o crescimento da family tech

Fundada em 2019 por Fernanda Sotelo e Marianna Espindola, a empresa une educação, entretenimento seguro, segurança digital infantil e apoio à parentalidade em uma única plataforma.

Com uma base de mais de 1,8 milhão de famílias brasileiras impactadas, a Kiddle Pass já conta com grandes parceiros, como Claro, Algar e Decolar.

Nos últimos três anos, a companhia ampliou sua base de usuários em mais de 20 vezes e mais do que dobrou seu faturamento.

Em 2025, registrou crescimento de 62% na receita em comparação ao ano anterior, expandiu em 118% seu faturamento recorrente e alcançou a sustentabilidade operacional.

"Enquanto grande parte do mercado de benefícios foi construída para ser pouco usada, a Kiddle Pass nasceu para ser parte do dia a dia das famílias.

Não estamos apenas ocupando um espaço dentro do modelo tradicional de assistências — estamos ajudando a criar uma nova categoria, pensada de dentro da rotina das famílias para fora", afirma Fernanda Sotelo, cofundadora da empresa.

Engajamento digital e a rotina das famílias

A proposta da Kiddle Pass responde a um desafio cada vez mais presente na rotina das famílias: pais e responsáveis passam mais tempo fora de casa e precisam conciliar agendas cada vez mais corridas com a preocupação sobre como os filhos ocupam o tempo livre fora da escola e com os riscos associados ao ambiente digital.

Em seu catálogo, a plataforma reúne aulas ao vivo em grupo, livros digitais, vídeos educativos, atividades interativas e conteúdos desenvolvidos para crianças de 3 a 12 anos em um ambiente protegido, sem anúncios e com curadoria pedagógica.

A empresa destaca os indicadores de uso da plataforma: o nível de engajamento registrado entre os usuários é de 12 a 15 vezes superior à média observada em benefícios adicionais tradicionais do mercado..

"Com um celular ou computador conectado à internet, qualquer criança pode ter acesso a experiências educativas que contribuam para seu desenvolvimento.

Nossa missão é democratizar esse acesso e transformar o tempo de tela em uma ferramenta de aprendizado, criatividade e descoberta", explica Marianna Espindola, CEO da Kiddle Pass.

Serviços de Valor Agregado (SVA) como estratégia de crescimento

A empresa atua como um serviço de valor agregado (SVA), categoria que reúne soluções oferecidas por empresas para complementar seus produtos e serviços e aumentar a percepção de valor para o consumidor.

Por meio desse modelo, companhias de setores como telecomunicações, turismo, varejo e saúde incorporam a plataforma aos seus portfólios de benefícios, oferecendo às famílias acesso a conteúdos educativos, aulas ao vivo e atividades interativas em um ambiente digital seguro.

“Quando um serviço se torna útil no dia a dia das famílias, ele contribui para reduzir a inadimplência, aumentar a fidelização dos clientes e fortalecer a competitividade da empresa. Os benefícios deixam de ser apenas um item no contrato e passam a fazer parte da estratégia de crescimento do negócio”, afirma Marianna.

Projeções de faturamento e expansão para 2026

Para 2026, as projeções são de aumento de cerca de 500% no faturamento e atingir a marca de 3 milhões de famílias atendidas. Como parte da estratégia, a empresa também prepara o lançamento da versão web da plataforma, ampliando o acesso aos conteúdos para diferentes dispositivos e tornando a experiência mais simples e acessível para as famílias.

"Seguimos investindo na expansão do nosso ecossistema de parceiros para levar a Kiddle Pass a um número cada vez maior de famílias brasileiras.

Nosso objetivo é crescer de forma sustentável, fortalecer nossa presença no mercado B2B2C e ampliar o impacto da plataforma na rotina de pais, mães e crianças", conclui Fernanda Sotelo.