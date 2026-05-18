Gol, assistências e confusões: a retrospectiva dos últimos anos de Neymar

A convocação da Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo de 2026 será divulgada nesta segunda-feira, 18 de maio, e um dos principais focos de atenção gira em torno de Neymar. Entre desempenho recente, histórico com a camisa amarela e questionamentos sobre momento físico, o atacante chega ao anúncio dividindo opiniões.

os últimos anos, o atacante viveu uma trajetória marcada por atuações decisivas, problemas físicos recorrentes, mudanças de clube e episódios extracampo que mantiveram sua carreira sob constante atenção.

Entre gols, assistências e confusões, o camisa 10 atravessou um dos períodos mais turbulentos de sua trajetória profissional.

Mesmo diante das oscilações dos últimos anos, Neymar seguiu produzindo números relevantes dentro de campo.

Entre passagens por futebol europeu, experiência no Oriente Médio e retorno ao futebol brasileiro, o atacante manteve a característica que o acompanhou ao longo da carreira: participação direta em gols. Assistências, jogadas individuais e poder de decisão continuaram fazendo parte do repertório do jogador, mesmo em temporadas interrompidas por lesões.

Lesões e interrupções no caminho

Se os números permaneceram relevantes, a continuidade passou a ser um desafio crescente.Nos últimos anos, Neymar enfrentou uma sequência de problemas físicos que limitaram sua presença em campo. Lesões musculares, períodos de recuperação e questões ligadas à condição física impactaram diretamente sua sequência.

A situação ganhou ainda mais destaque após episódios de afastamento prolongado, alterando rotinas de clubes, planejamento de temporada e participação em compromissos internacionais.

As lesões frequentes passaram a se tornar uma das marcas mais presentes da fase recente da carreira do atacante.

Transferências, mudanças e novos capítulos

A carreira de Neymar também foi marcada por mudanças importantes fora das quatro linhas. A saída do futebol europeu, a transferência para uma nova liga e, posteriormente, o retorno ao futebol brasileiro mexeram com o atacante dentro do cenário esportivo. Cada movimento trouxe expectativas elevadas, repercussão internacional e debates sobre rumos da carreira.

As trocas de ambiente também vieram acompanhadas de pressão por rendimento, adaptação e retomada física.

Na última Copa do Mundo, em 2022, Neymar estava no PSG. Naquela temporada, o jogador marcou 32 gols e também tinha como foco o Mundial, naquele ano disputado no Catar.

Durante o ciclo, o jogador foi negociado com o Al Hilal, da Arábia Saudita, e depois retornou ao Santos, seu time formador, e onde atua até hoje.

Polêmicas e repercussão extracampo

Além do desempenho esportivo, Neymar permaneceu frequentemente no centro das atenções por acontecimentos extracampo.

Declarações públicas, repercussões envolvendo vida pessoal, festas, posicionamentos e episódios de grande alcance nas redes sociais ajudaram a manter o jogador como um dos personagens mais debatidos do futebol mundial.

Com sua vida em constante exposição, o atleta precisou lidar com as críticas, envolvendo não só a si próprio, mas também a sua família.

Além disso, o jogador também ficou marcado por discussão com torcedores, polêmicas envolvendo a Kings League, liga de futebol society da qual o jogador é presidente de um time, e outras tantas questões que fizeram com que seu nome não fosse uma unanimidade na torcida para uma eventual convocação.

Em meio a tantas turbulências, o jogador vive a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo nesta segunda, 18. Ancelotti deu indícios de que poderia convocar o atleta, embora deixasse claro que não seria uma decisão fácil.